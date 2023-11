21 Personen ohne oder mit nicht ausreichenden Dokumenten zur Einreise nach Deutschland wurden am Dienstag von Einsatzkräften in einem Nachtzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof kontrolliert. Alle Personen wurden in die Schweiz zurückgewiesen. Das schreibt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein in einer Pressemitteilung.

Die Details werden in der Mitteilung wie folgt beschrieben: Dienstagnacht kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Nachtzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof.

Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 21 Drittstaatsangehörige fest, die nicht über die erforderlichen Dokumente zur Einreise nach Deutschland verfügten, heißt es in der Mitteilung. Sechs der kontrollierten Personen konnten keinerlei Dokumente vorlegen. 15 weitere konnten zwar Reisepässe, jedoch keinen Aufenthaltstitel oder Visum vorlegen. Bei den illegal Einreisenden handelte es sich laut Polizei um Erwachsene und Kinder im Alter zwischen null und 35 Jahren.

Einreise nach Deutschland wird verweigert

Alle 21 Personen wurden von den Einsatzkräften in die Bearbeitungsstraße am Badischen Bahnhof gebracht. Dort wurden die Personen überprüft, registriert und die volljährigen Personen erkennungsdienstlich behandelt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde allen Personen die Einreise nach Deutschland verweigert und die Zurückweisung in die Schweiz durchgeführt, schreibt die Bundespolizei Weil am Rhein abschließend.

