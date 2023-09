Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Ein 19-Jähriger Mann fuhr am Freitag, 22. September, gegen 23.50 Uhr auf der L157 von Ühlingen in Richtung Birkendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und blieb dort liegen.

Der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Hasel: Mann (67) wird von Auto überrollt und stirbt

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Sonntag in Hasel. Ein Mann wurde von einem Auto überrollt.

Weil am Rhein: Rheincenter wegen brennender Popcornmaschine geräumt

Am Sonntag, 24. September, kurz nach 14.30 Uhr, musste das Rheincenter in Friedlingen kurzfristig geräumt werden. Ursache war ein Brand einer Popcornmaschine im Kinopalast, welcher noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern des Kinos gelöscht werden konnte.

Ein technischer Defekt sei laut Polizei ursächlich für den Brand der Popcornmaschine gewesen. Es wurde niemand verletzt. Es sei lediglich ein geringer Sachschaden entstanden.

Schopfheim: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 22. September gegen 12 Uhr im Kreisverkehr Wehrer Straße/ Stettiner Straße. Zuvor befuhr von der Wehrer Straße aus ein 61 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter an den Kreisverkehr heran. Beim Hineinfahren übersah er eine sich im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 40 Jahre alter Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Die 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt. An seinem Mercedes sowie auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rickenbach Ortsteil Wieladingen: Flucht vor Polizei endet an Baum

Ein unbekannter Autofahrer flüchtete am Sonntag, 24. September gegen 2.25 Uhr auf der L152 bei Rickenbach vor einer Fahrzeugkontrolle des Polizeireviers Bad Säckingen.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende versuchte weiterhin zu entkommen und bog auf ein Feld ab. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er nach einigen Metern querfeldein mit einem Baum zusammen und wurde verletzt, woraufhin er seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Da eine hilflose Lage des Autofahrers aufgrund seiner Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zur Suche nach der Person auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Mann war dennoch nicht ausfindig zu machen. Die Ermittlungen nach der Person und zum Motiv dauern an. An dem Fahrzeug des Flüchtigen war Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden.

Bad Säckingen: 38-Jähriger wird nach Angriff leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein 38-Jähriger wurde am Samstag, 23. September, gegen 0.05 Uhr auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen durch eine bislang unbekannte Person leicht verletzt.

Der 38-Jährige war zu Fuß über den Münsterplatz gegangen, als ihn nach bisherigen Erkenntnissen aus einer Gruppe heraus eine männliche Person ansprach. Der unbekannte Täter hatte den 38-Jährigen unvermittelt attackiert und dabei leicht verletzt. Die Gruppe war danach in unbekannte Richtung geflohen.

Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier zu melden.

Weil am Rhein und Lörrach: Verdacht der Nötigung auf der Autobahn 5 – Zeugensuche

Ein unbekannter Fahrzeugführer soll am Freitag, 22. September, ab 13 Uhr, einen 51 Jahre alten Fahrer eines weißen KIA auf der Autobahn A 5 und im weiteren Verlauf auf der Autobahn A 98 mehrfach ausgebremst haben.

Der 51-Jährige fuhr laut Polizei von der Bundesstraße 532 kommend bei Weil am Rhein auf die Autobahn und im weiteren Verlauf auf die Autobahn A 98 in Richtung Lörrach. Dabei soll er von dem Unbekannten immer wieder überholt und bis auf eine Geschwindigkeit von etwa 30 bis 50 Stundenkilometern ausgebremst worden sein.

Der Unbekannte habe auch Gegenstände aus seinem Fahrzeug auf das Auto des 51-Jährigen geworfen. Der Unbekannte könnte zwischen 20 und 40 Jahre alt sein und habe eine dunkle Hautfarbe. Der Unbekannte fuhr eine ältere, silberfarbene Mercedes Limousine. An dem Mercedes seien Schweizer Kennzeichen angebracht gewesen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten und dem Mercedes geben können.

Weil am Rhein: Katze tritt in Tretfalle

Am Sonntag, 24. September, suchte ein Mann seine Katze und fand diese im Bereich der Isteiner Straße, da sie dort mit ihrer linken Pfote in einer kleinen Trettfalle, sogenanntes Tellereisen, festhing. Die Katze wurde nicht unerheblich verletzt. Der Besitzer brachte sie zu einem Tierarzt. Diese Art der Fallen sind EU-weit verboten.

Tiengen: Parkendes Fahrzeug beschädigt und abgehauen – Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz einer großen Einzelhandelskette in der Industriestraße in Tiengen wurde am Freitag, 22. September, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr das geparkte Auto eines 24-jährigen Mannes beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316-283) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich beim Polizeiposten oder unter der Rufnummer 07751 8316-531 beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen zu melden.

Lauchringen: Mutmaßliches Autorennen auf der A98 – Polizei sucht Zeugen

Ein mögliches Autorennen mit zwei Fahrzeugen auf der A98 zwischen Lauchringen und Tiengen wurden der Polizei am Sonntag, 24. September, gegen 19.10 Uhr gemeldet.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen Ferrari und einen schwarzen BMW. Die Polizei aus Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Zeugen, denen die Fahrzeuge und deren Fahrweise aufgefallen sind, sich beim Polizeirevier in Waldshut-Tiengen zu melden.

Hohentengen: Auseinandersetzung in der Küssnacher Straße – Zeugen gesucht

Zu einer Auseinandersetzung soll es am Freitag, 22. September gegen 15.30 Uhr in der Küssnacher Straße in Lienheim gekommen sein.

Aus bislang unbekanntem Grund soll ein 27-jähriger Mann einen 59-Jährigen angegriffen und leicht verletzt haben. Zwei unbekannten Zeugen war es nach bisherigem Kenntnisstand gelungen, die Auseinandersetzung zu beenden.

Das Polizeirevier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere nach den couragierten Personen, die die Auseinandersetzung beenden konnten.

Rheinfelden: Von Fahrbahn abgekommen und in zwei Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses gekracht

Am Samstag, 23. September, gegen 19.25 Uhr, kam laut Poloizeiangaben ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, vermutlich aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und krachte in zwei Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses.

Der 30-Jährige befuhr die Bundesstraße 316 und bog im Kreisverkehr in die Nollinger Straße ab. Dabei kam er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab, und krachte in zwei Ausstellungsfahrzeuge eines dortigen Autohauses. Der 30-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer seien nicht verletzt worden. Der Pkw des 30-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.