Weil am Rhein: Mehrere Verletzte nach Streit vor einem Hotel

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es vor einem Hotel in der Hauptstraße in Weil am Rhein-Friedligen am Freitag, 21. September, gegen 1.10 Uhr, gekommen sein.

Ein 33 Jahre alter Mann und ein 32 Jahre alter Mann seien verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf habe der 33-Jährige auf den 32-Jährigen mehrfach eingeschlagen bis dieser wohl zu Boden ging. Als der 32-Jährige am Boden lag soll der 33-Jährige zudem auf diesen eingetreten haben.

Ein 43 Jahre alter Mann sowie ein 47 Jahre alter Mann seien zur Hilfe geeilt und sollen auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Der wiederum habe auch auf den 43- und 47-Jährigen eingeschlagen. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten wurden ebenfalls verletzt. Diese verzichteten vor Ort auf eine Untersuchung durch den Rettungsdienst.

Alle Beteiligten dürften laut Polizei mehr oder weniger alkoholisiert gewesen sein. Die Alkoholtestwerte lagen zwischen 1,5 Promille und 2,4 Promille. Warum es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 33- und 32-Jährigen kam ist hier nicht bekannt.

Lörrach: Radfahrerin stürzt wegen Handybenutzung und verletzt sich schwer

Eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte am Donnerstag, 21. September, gegen 10.50 Uhr in Lörrach. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Sie befuhr laut Polizei die Hammerstraße in Richtung Bundessstraße 317, als sie nach Sachlage während der Fahrt ihr Handy benutzte, dadurch wohl abgelenkt wurde und im weiteren Verlauf mit ihrem Pedelec auf die Fahrbahn stürzte. Am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Schwörstadt: Mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch, 20. September, auf Donnerstag, 21. September, wurden in der Rheinstraße, in der Kleingartenanlage beim Yachtclub in Schwörstadt mehrere Gartenhütten und Wohnwägen aufgebrochen. Bislang sind hier vier Geschädigte bekannt. Aus einer Gartenhütte seien lediglich Alkoholika und Süßigkeiten entwendet worden, so die Polizei.

Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 21. September parkte eine 60-jährige Frau in der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 14.40 Uhr ihren VW Golf am Fahrbahnrand in der Schulhausstraße in Bad Säckingen. Nach bisherigem Kenntnisstand streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den VW Golf beim Vorbeifahren und beschädigte diesen.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Dogern: Unfallflucht an der Gemeindehalle – Zeugen gesucht

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag, 21. September zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr bei der Gemeindehalle in Dogern, ein geparkter VW Polo einer 53-jährigen Frau wurde dabei beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Fahrzeug und beschädigte es am Kotflügel. Hiernach entfernte er sich, ohne den Unfall zu melden. Der entstandene Schaden ließ sich bislang nicht beziffern. Am Fahrzeug der 53-Jährigen wurde ein gelber Zettel, welcher möglicherweise durch den Unfallverursacher angebracht wurde, zurückgelassen.

Aufgrund der Witterung war dieser jedoch nicht mehr lesbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher und Zeugen, sich zu melden.

Bonndorf: Unfallflucht auf Parkplatz – die Polizei sucht Zeugen

Auch in Bonndorf kam es am Donnerstag, 21. September, zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer großen Einzelhandelskette in der Bahnhofstraße in Bonndorf ein geparkter BMW X3 eines 84-jährigen Mannes beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu einer Kollision durch ein anderes bislang unbekanntes Fahrzeug. Der Schaden am BMW wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Polizeiposten Bonndorf (07703 9325-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder beim Polizeirevier Waldshut (07751 8316-531) zu melden.

Lauchringen Ortsteil Unterlauchringen: Vorfahrt missachtet

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in Unterlauchringen auf der Gartenstraße in Richtung Jahnstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 44-jährigen Autofahrerin missachtet und war mit ihr kollidiert.

Die Unfallbeteiligten blieben durch den Zusammenstoß unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.