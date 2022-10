Waldshut-Tiengen: Müllfahrzeug kippt um – Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Ein Auto ist am Freitag, 14. Oktober, im Gewerbegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen mit einem kleinen Müllsammelfahrzeug zusammengestoßen. Das Müllfahrzeug kippte dadurch um. Beide darin sitzende Personen verletzten sich schwer, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 11.20 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer aus der Daimlerstraße auf die bevorrechtigen Von-Opel-Straße eingefahren. Dabei kollidierte er leicht mit dem von links kommenden Müllsammelfahrzeug. Diese geriet dadurch ins Trudeln, kippte um und blieb auf dem Dach liegen.

Der 43-jährige Fahrer und sein 47 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Kleintransporter befreien. Sie erlitten schwere Verletzungen und kamen in unterschiedliche Krankenhäuser. Die Verlegung eines Verletzten erfolgte mit einem Rettungshubschrauber.

Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 7000 Euro, am Müllfahrzeug ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Anhänger-Brand fest

Ein Mann soll am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 1.30 Uhr, einen abgestellten Anhänger in Waldshut angezündet haben. Der beladene Anhänger stand auf dem Grundstück eines Anwesens an der B 34. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr.

Am Gebäude und am Anhänger entstand laut Polizei ein nicht unerheblicher Sachschaden. Eine Polizeistreife konnte einen 18-jährigen Mann in der Nähe der Brandörtlichkeit feststellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl beantragt und durch das zuständige Amtsgericht erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Klettgau: Mutmaßlicher Benzinbettler muss Strafe zahlen

Bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Benzinbettlers in Klettgau-Bühl stellte sich heraus, dass er noch eine Geldstrafe zahlen muss. Wie die Polizei berichtet, wurde am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 15.40 Uhr, eine Person auf der L 163 in Richtung Grenzübergang gemeldet, die dort Autos anhalten und nach Benzin betteln würde.

Eine Polizeistreife traf an der beschriebenen Örtlichkeit auf einen 44 Jahre alten Mann. Bei seiner Überprüfung kam heraus, dass eine wegen Betrugs gegen ihn verhängte Strafe aus einem anderen Bundesland noch offen war. Er konnte die Ersatzfreiheitstrafe durch die Begleichung einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro abwenden.

Weilheim: Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem vermeintlichen Küchenbrand sind am Donnerstagmittag, 13. Oktober, Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei nach Weilheim ausgerückt. Laut Polizei war kurz nach 15.30 Uhr starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus der Rettungsleitstelle gemeldet worden.

In der dortigen Küche war Essen angebrannt. Die Wohnungsinhaberin konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand ersticken. Es entstand kein Schaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Lastwagenfahrer fährt Laterne um und flüchtet

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 8.30 Uhr, beim Hochrhein-Gymnasium in Waldshut eine Laterne umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Fahrer war laut Polizei von der Von-Kilian-Straße nach links in die Waldtorstraße abgebogen.

Er rangierte dann im Einmündungsbereich, um zu wenden. Dabei touchierte er eine auf einer Verkehrsinsel befindliche Laterne, die danach deutlich schräg stand. Der Fahrer entfernte sich ohne Schadensregulierung von der Örtlichkeit in Richtung Friedrichstraße.

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen mussten die Laterne entfernen, da sie drohte, umzufallen. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an. Der Lastwagen soll größer gewesen sein, war blau/grau und beschriftet. Auf weitere Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60.

Rickenbach: Zeugensuche nach Schmierereien im Ortskern

Vermutlich über das Wochenende, 7. bis 10. Oktober, haben Unbekannte verschiedene Anlagen und Einrichtungen der Gemeinde in Rickenbach beschmiert. Wie die Polizei jetzt berichtet, wurden im Ortskern ein Wartehäuschen, eine Wandertafel, ein Verteilerkasten und eine Tischtennisplatte mit einem Schriftzug verunreinigt.

Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Görwihl, Telefon 07764/932 99 80.