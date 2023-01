Wutöschingen: Wer hatte Grün? Das muss die Polizei klären

An der Ampelanlage auf der B314 bei Wutöschingen sind am Donnerstags, 12. Januar, gegen 12.15 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeimitteilung wurde die 48-Jährige Fahrerin des einen Fahrzeugs eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und kam ins Krankenhaus.

Offensichtlich ist den Schilderungen zufolge eine Vorfahrtsmissachtung. Aber wer von beiden grünes Licht hatte, ist unklar. Aussage steht gegen Aussage. Beide Fahrer hätten ausgesagt, sie seien bei Grün durchgefahren.

Laut Polizei lenkte die 48-Jährige ihren Wagen von der Hauptstraße in Wutöschingen nach links auf die Bundesstraße. Sie krachte in einen Renault mit seinem 62-jährigen Fahrer, der Richtung Stühlingen unterwegs war.

Zwei weitere Insassen im Auto der Frau, darunter ein Baby, und der 62-jährige Autofahrer seien unversehrt geblieben.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren laut Angaben mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Weil beide Beteiligten behaupteten, die Ampel sei auf Grün gestanden, hofft die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751/8963-0) auf Zeugenaussagen.

Waldshut-Tiengen: Unbekannter bricht in Hotel ein und klaut Bargeld

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag, 12. Januar, vermutlich gegen 1 Uhr, in Tiengen in ein Hotel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahl er aus einer Kasse an der Rezeption Bargeld.

Laut Angaben machte sich der Eindringling an mehreren Stellen am Gebäude zu schaffen, bevor er durch eine Hintertür reinkam.

Wer etwas Verdächtiges, vor allem verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Schaffhauser Straße in Tiengen, beobachtet hat, solle sich beim Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) melden.

Ühlingen-Birkendorf: Baumstämme am Feldwegrand brennen

Bei Horben auf der Gemarkung Ühlingen-Birkendorf, haben Donnerstagnacht, 12. Januar, Baumstämme gebrannt. Die mit 20 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr konnte den Brand laut Mitteilung der Polizei schnell löschen.

Gegen 22.50 Uhr habe jemand das Feuer entdeckt und gemeldet. An einem Feldweg gestapelte Stämme hätten Feuer gefangen. Warum, ist bisher unklar. Der Polizeiposten Bonndorf ermittelt.

Laufenburg: Zwei Autos streifen sich – Spiegel kaputt

Zwei Autos haben sich am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, in der Waldshuter Straße in Laufenburg, bei der Einmündung zur Hauptstraße, gestreift. Wie die Polizei in der Pressemitteilung schreibt, sind die Außenspiegel beider Autos kaputt. Sachschaden: Je 600 Euro.

Die beteiligten Autofahrer, eine 27-Jährige und ein 39-Jähriger, beschrieben den Unfallhergang laut Angaben unterschiedlich. Deshalb hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0), dass sich jemand meldet, der den Unfall beobachtet hat.

Bad Säckingen: Zwei Autos streifen sich – ein Fahrer hat Alkohol intus

In Bad Säckingen-Harpolingen haben sich am Donnerstagabend, 12. Januar, gegen 22.30 Uhr, auf einem schmalen Weg die Autos einer 45-Jährigen und eines 61-Jährigen gestreift. Der 61-Jährige hatte laut Polizeimeldung 1,8 Promille Alkohol intus, so das Ergebnis des Alcomats. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Der habe bei der Feststellung seiner Identität zunächst den Namen eines Nachbarn angegeben.