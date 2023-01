Wutöschingen: Feuer im Container schnell gelöscht

Auf einem Betriebsgelände in Wutöschingen ist am Dienstag, 10. Januar, ein Abfallcontainer in Brand geraten. Laut Polizeimitteilung verständigten Nachbarn etwa um 3.10 Uhr die Feuerwehr. Die rückte laut Angaben mit drei Fahrzeugen und 20 Kameraden an.

Mit Hilfe eines Baggers sei der Container geleert worden. Die Feuerwehr löschte den brennenden Abfall. Der Polizei zufolge entstand kein Schaden, auch für die Betriebsgebäude auf dem Gelände habe keine Gefahr bestanden.

Jestetten: Unbekannter begeht Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Montag, 9. Januar, etwa um 17.50 Uhr, in der Saarstraße in Jestetten auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts einen Skoda angefahren und hat sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, verursachte er am Skoda einen Schaden von rund 2000 Euro.

Laut Angaben gab es einen Zeugen, der den Aufprall gehört hatte, und die Skoda-Fahrerin darüber informierte. Allerdings habe sie vergessen, dessen Telefon-Nummer zu notieren. Deshalb bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) den Mann, auch mögliche andere Zeugen, sich zu melden.

Rheinfelden: Unbekannte zapfen Diesel ab und stehlen Werkzeug

Die Polizei ist am Montag, 9. Januar, laut deren Mitteilung darüber informiert worden, dass in der Kiesgrube Gabelholz im Ortsteil Herten der Benzintank eines Baggers und mehrere Container aufgebrochen worden sind. Laut Angaben wurden aus dem Tank des Baggers 200 Liter Diesel abgezapft, aus den Containern Werkzeug und Werkzeugkisten gestohlen. Der Diebstahlschaden soll mindestens bei 5000 Euro liegen.

Der Polizei zufolge muss die Tat zwischen Donnerstag, 22. Dezember, und Montag, 9. Januar, passiert sein. Genauer lasse sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen.

Die Bagger und Container stehen unweit der Landesstraße 139, am Eingang der Kiesgrube. Deshalb hofft die Polizei, dass jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat. Hinweis nimmt das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) entgegen.

Steinen: Einbruch in Lebensmittelmarkt, Täter knacken Tresore

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. auf 9. Januar, in der Gewerbestraße in Steinen in einen größeren Lebensmittelmarkt eingebrochen. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, knackten die Täter zwei Tresore und erbeuteten Bargeld. Angaben zum Schaden kann die Polizei noch nicht machen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/176-0 oder loerrach.kk@polizei.bwl.de) ermittelt und hofft auf Hinweise.

Albbruck: Geparkter BMW beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

Ein in der Schulstraße in Albbruck vor einer Bank geparkter blauer BMW ist am Dienstagmorgen, 10. Januar, zwischen 10 und 11.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Dessen Fahrer fuhr laut Polizeimitteilung davon und hinterließ am BMW einen Schaden von rund 3000 Euro.

Der BMW-Fahrer bemerkte wohl einen frischen Schaden auf der Fahrerseite. Die Polizei vermutet, dass der Schaden beim Ein- und Ausparken verursacht wurde. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) hofft auf Hinweise zum unbekannten Wagen und dessen Fahrer.