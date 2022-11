Eggingen: Autofahrer gerät ins Schleudern und kommt auf Bahngleisen zum Halt

Ein Autofahrer ist am Sonntag, 27. November, gegen 11.30 Uhr, auf der B 314 bei Eggingen auf die Bahngleise geraten. Laut Polizei war der 81-jährige Fahrer mit seinem SUV zunächst ins Schleudern geraten und dann nach links von der Straße abgekommen. Das Auto kam nach einer längeren Fahrtstrecke auf den dortigen Bahngleisen schwer beschädigt zum Stillstand.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand blieb der Fahrer unverletzt. Er wurde aber vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Der Rettungsdienst und auch die Feuerwehr waren im Einsatz. Der Sachschaden am SUV liegt laut Schätzung der Polizei bei rund 30.000 Euro, die Bahnanlage soll nicht beschädigt worden sein.

Waldshut-Tiengen: Fahrgast schlägt Busfahrer mit der Faust

Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast hat am Samstag, 26. November, in Waldshut-Tiengen einen Busfahrer attackiert.

Eggingen: Junger Fahrradfahrer muss nach Zusammenstoß mit Auto ins Krankenhaus

Ein zehnjähriger Radfahrer ist am Samstag, 26. November, beim Zusammenstoß mit einem Auto in Eggingen leicht verletzt worden. Der Junge kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war der Junge mit einem Fahrrad aus einer Seitenstraße auf die bevorrechtigte Stühlinger Straße eingefahren und mit dem Auto einer 62-Jährigen zusammengestoßen. Der junge Fahrradfahrer stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Den entstandenen Schaden am Fahrrad gibt die Polizei mit rund 200 Euro an, am Auto mit rund 1000 Euro.

Küssaberg: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer fährt in Leitplanke und verletzt sich schwer

Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrer ist in der Nacht auf Sonntag, 27. November, auf der L 162 zwischen Bechtersbohl und Dangstetten mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke gekracht. Der 61-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 4.45 Uhr in einer Rechtskurve nach links geraten.

Der Geländewagen durchbrach eine Leitplanke und überfuhr einen Bauchlauf, bevor der Wagen auf der Fahrerseite in einem Feld zum Liegen kam. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich selbstständig befreien und wurde vom Rettungsdienst am Ortseingang Dangstetten auf der Straße aufgegriffen. Nach seiner Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus.

Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 0,9 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Am Geländewagen ist laut Schätzung der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden, der Sachschaden an der Leitplanke liegt bei etwa 2000 Euro.

Stühlingen/Wutöschingen: Polizeieinsätze nach Auseinandersetzungen bei Veranstaltungen

Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag, 27. November, wegen Auseinandersetzungen zu Veranstaltungen in Stühlingen-Weizen und Wutöschingen-Horheim ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, sei ein mutmaßlich Unbeteiligter „nicht unerheblich verletzt“ worden, als er einen wohl unabsichtlichen Schlag abbekommen haben soll.

Der 25-jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle anderen Beteiligten seien mit kleineren Blessuren davongekommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, seien sie alle „mehr oder minder alkoholisiert“ gewesen. Auch eine Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, in Weizen waren auch Streifen der Bundespolizei und der Schweizer Polizei vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wutöschingen übernommen.

Bad Säckingen: Unbekannte wollen Zigarettenautomaten sprengen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 28. November versucht, in der Giessenstraße in Bad Säckingen ein Zigarettenautomat aufzubrechen. Gegen 1.10 Uhr sei ein Anwohner durch mehrere laute Knallgeräusche aus den Schlaf gerissen worden, berichtet die Polizei.

Als die Polizei anrückte, qualmte der Zigarettenautomat noch. Vorsorglich wurde die Feuerwehr verständigt. Die Polizei vermutet, dass versucht worden war, den Automaten in irgendeiner Art und Weise aufzusprengen. Der Versuch scheiterte jedoch. Auf weitere sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/93 40.

Bonndorf: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Personen wurden am Samstag, 26. November, gegen 11.30 Uhr, bei einem Unfall auf in der Ortsdurchfahrt von Bonndorf leicht verletzt.

Laut Polizei war eine 24 Jahre alte VW-Fahrerin einem abbiegenden und deshalb langsam werdenden Mercedes-Benz-Fahrer aufgefahren. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht und kamen nach ihrer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Der Sachschaden an den Autos liegt laut Schätzung der Polizei bei rund 15.000 Euro.

St. Blasien: Zeugensuche nach Unfallflucht

Ein vor einer Apotheke in der Bernau-Menzenschwander-Straße in St. Blasien geparkter Kleinwagen ist am Freitag, 25. November, beschädigt worden. Laut Polizei war das Auto dort zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr abgestellt.

Der Kia wies frische Beschädigungen an den Türen auf der Fahrerseite auf, als die Besitzerin zurückkam. Möglicherweise hatte ein zuvor dort befindlicher größeres weißes Auto oder SUV beim Rangieren den Kia touchiert. An diesem wurde laut Polizei ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Der Polizeiposten St. Blasien (Kontakt 07672/9222 80) bittet Zeugen, sich zu melden.