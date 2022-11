Lörrach vor 5 Stunden 16-Jähriger überquert die Gleise, obwohl die Schranke unten ist – zu dumm, dass die Polizei zuschaut Der Teenager muss nach seinem Fehlverhalten am Bahnübergang zwischen Zeppelinstraße und Basler Straße nun mit einer saftigen Geldbuße rechnen.

Der Bahnübergang in der Schaffhauser Straße in Singen: Wie hier stand in Lörrach die Ampel auf Rot und die Schranke war unten. Trotzdem überquerte ein Teenager die Gleise. | Bild: Stephan Freißmann