Ein 67-Jähriger ist am Donnerstag, gegen 14 Uhr, mit seinem Lastwagen auf der A98 bei Lörrach ungebremst in einen Anhänger und ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Was genau ist passiert?

Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei stand laut Angaben in Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte auf der rechten Fahrspur. Auf dem Anhänger war eine so genannte Vorwarntafel befestigt, wie sie etwa bei der Einrichtung einer Baustelle eingesetzt wird. Pfeile oder Tempohinweis blinken dann zumeist.

Der Unfallfahrer fuhr der Polizei zufolge auf der Autobahn von Rheinfelden in Richtung Weil am Rhein, als vor ihm das Fahrzeug mit der Tafel auftauchte. Er nahm die Tafel offensichtlich nicht wahr. Er soll mit seinem Lastwagen ungebremst in den Anhänger mit der Tafel gekracht sein.

Welche Folge hat der Unfall?

Die Warntafel habe sich nach dem heftigen Aufprall unter dem Lastwagen des 67-Jährigen verkeilt. Das Zugfahrzeug der Autobahnmeisterei sei rechts gegen die Schutzplanke gedrückt worden.

Was ist mit dem 67-Jährigen passiert?

Der schwer verletzte 67-Jährige wurde in seinem Lastwagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Laut Angaben war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Wie wurde der Lastwagen geborgen?

Ein Fahrzeug einer Spezialfirma habe den demolierten Lastwagen bergen müssen. Ein Abschnitt der Autobahn habe gesperrt werden müssen. Die Sperrung habe in der Stadt Lörrach zu einem Verkehrschaos geführt. Erst gegen 19 Uhr habe die Autobahn wieder freigegeben werden können.

Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mindestens 120.000 Euro aus.