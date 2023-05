Weilheim: Er will ausweichen und verliert die Kontrolle

Ein Auto hat sich am Montag, 8. Mai, 19.10 Uhr, auf einer abschüssigen Wiese an der Kreisstraße zwischen Nöggenschwiel und Waldhaus überschlagen. Laut Polizeimitteilung blieb der 21-jährige Fahrer unverletzt, die Feuerwehr musste zur Bergung des massiv beschädigten Fahrzeugs hinzugezogen werden.

Der 21-Jährige sagte der Polizei zufolge aus, dass er einem entgegen kommenden Fahrzeug Platz machen wollte. Sein Wagen geriet auf den unbefestigten Grünstreifen, kam von der Straße ab und überschlug sich am Hang.

Bernau: Vorfahrt missachtet – es kracht

Eine 50-Jährige ist mit ihrem Auto am Dienstag, 9. Mai, 7.55 Uhr, in Bernau in einen Kleintransporter gekracht. Wie die Polizei mitteilt, missachte sie die Vorfahrt, als sie von der Dorfstraße in die Dorf-Hauptstraße biegen wollte.

Laut Angaben versuchte der Fahrer des Transporters auszuweichen. Es nutzte nichts. Er konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die 50-Jährige Unfallverursacherin und deren Beifahrer (51) wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig, sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro.

Görwihl: Diebe klauen Metall von der Baustelle

Mehrere hundert Euro ist das Metall wert, das Diebe zwischen Dienstag und Montag, 2. und 8. Mai, von einer Baustelle in der Hauptstraße in Görwihl geklaut haben. Laut Mitteilung der Polizei ließen sie mehrere Baustahlmatten, sieben Meter langen Rundstahl und Kupferteile mitgehen.

Die Polizei vermutet, dass die Diebe für den Transport ein größeres Fahrzeug dabei hatten.

Der Polizeiposten Görwihl (07764 932998-0) bittet diejenigen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Zell im Wiesental: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine Fahrradfahrerin (56) ist am Montag, 8. Mai, 16.45 Uhr, bei einem Sturz auf dem Gehweg in der Schopfheimer Straße in Zell am Kopf verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, wie die Polizei berichtet.

Die Frau geriet mit ihrem Rad laut Angaben auf Höhe der ehemaligen Wiesentalklinik aus bisher nicht bekannter Ursache ins Wanken. Sie stürzte. Ein Autofahrer reagierte und konnte noch ausweichen, sein Wagen stieß aber mit dem Fahrrad zusammen.

Lörrach/Binzen: Autofahrer nimmt die falsche Spur

Der Fahrer eines grauen Fords Galaxy soll am Donnerstag, 4. Mai, gegen 15.15 Uhr, an der Anschlussstelle Kandern der A98 die falsche Fahrspur benutzt und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, wie die Polizei am Mittwoch, 10. Mai, mitteilt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) sucht nach den Verkehrsteilnehmern, die den Falschfahrer stoppten. Sie sollten sich melden.

Der Fordfahrer kam aus Richtung der A5 und fuhr auf der A98. An der Anschlussstelle Kandern wollte er die Autobahn verlassen, fuhr dann auf die Auffahrspur.

Weil am Rhein: Alarmanlage schrillt – Einbrecher flüchtet

Eine Alarmanlage hat am Dienstag, 9. Mai, 5.35 Uhr, in der Efringer Straße in Weil am Rhein einen Einbrecher in die Flucht geschlagen, berichtet die Polizei. Der Mann drang laut Angaben in ein Einfamilienhaus ein.

Er hebelte ein Fenster im Untergeschoss auf, drinnen durchsuchte er mehrere Räume. Eine Tür war offensichtlich gesichert. Als er sie öffnete ging der Alarm los, der Einbrecher flüchtete.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621 176-0) ermittelt und bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.