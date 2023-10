Lörrach: Das Auto landet auf dem Dach

Beim Spurwechsel auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lörrach Mitte und Ost ist ein 85-Jähriger mit seinem Auto am Donnerstag, 19. Oktober, 10.35 Uhr, in einen Lastwagen gekracht. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach. Glück für den Fahrer: Er kam mit ein paar Schrammen davon.

Regen und Spritzwasser hatten wohl die Sicht beeinträchtigt. Sodass der Mann den Lastwagen übersah. Sein Auto krachte in den Unterfahrschutz des Brummis, kam ins Schleudern und überschlug sich.

Die Feuerwehr musste den 85-Jährigen aus dem Fahrzeug holen. Mit leichten Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 55.000 Euro an.

Wutöschingen: Unfall auf der B314 mit Fahrerflucht

Bei einem Überholmanöver auf der B314 bei Horheim hat eine Frau mit ihrem Auto am Donnerstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr, den Wagen eines 54-Jährigen gerammt und einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Laut Polizeimitteilung fuhr die Frau einfach weiter.

Sie überholte laut Angaben kurz nach dem Eichwaldparkplatz trotz Gegenverkehr. Sie musste abbrechen und wollte wieder einscheren. Dabei kollidierte sie mit dem Auto des 54-Jährigen.

Die Polizei Wutöschingen (07746 9285-0) sucht Zeugen, speziell auch Autofahrer, die im Gegenverkehr unterwegs waren und gefährdet wurden. Auch die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) nimmt Hinweise entgegen.

Waldshut-Tiengen: Motorroller angefahren

Auf dem Parkplatz einer großen Einzelhandelskette in der Brückenstraße in Waldshut ist am Donnerstag, 19. Oktober, 11.15 Uhr, ein Motorroller eines 59-Jährigen angefahren und demoliert worden. Der Polizei zufolge stellte der Unfallfahrer den Roller wieder auf und machte sich aus dem Staub.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.

Lörrach: Dieb schleicht sich Umkleideraum

Während die Fußballer auf dem Sportplatz in Lörrach-Hauingen trainiert haben, hat sich am Donnerstag, 19. Oktober, zwischen 19.30 und 21 Uhr, in die Umkleideräume geschlichen und drei Mobiltelefone mitgehen lassen, schreibt die Polizei.

Der Schaden ist nicht bekannt.

Kandern: Rollerfahrer schwer verletzt

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag, 19. Oktober, 20.20 Uhr, in der Waldeckstraße in Kandern mit seinem Motorroller in ein geparktes Auto gekracht, teilt die Polizei mit. Dabei wurde er schwer im Gesicht verletzt.

Der Verunfallte schob seinen Roller auf die Seite und informierte den Rettungsdienst selbst. Der brachte ihn ins Krankenhaus.

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 4000 Euro.

Beggingen/Schaffhausen: Diebe in flagranti erwischt

Die Schaffhauser Polizei hat am frühen Freitagmorgen, 20. Oktober, zwei mutmaßliche Diebe festgenommen, die von Fußgängern in Beggingen/CH, unweit von Stühlingen, in flagranti erwischt worden sind.

Um 4.10 Uhr erhielt die Schaffhauser einen Anruf: Zwei Männer würden versuchen, Autos zu knacken. Die Beobachter hätten die Männer lautstark in die Flucht geschlagen.

Die Polizisten stoppten die beiden Tatverdächtigen etwa eine halbe Stunde später auf der Randenstraße. Sie waren laut Mitteilung der Schaffhauser Polizei mit E-Bikes unterwegs, die bis dato noch keinem zugeordnet werden konnten.

Die beiden Männer stehen laut Angaben in Verdacht, in anderen Orten im Kantonsgebiet auf ähnliche Weise vorgegangen zu sein.

Die Polizei nahm die Beiden fest und brachten sie ins kantonale Gefängnis in Schaffhausen.