Bei der Sanierung der B314 zwischen Grimmelshofen und Fützen beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird an den beiden kommenden Wochenenden die Fahrbahn zwischen der Wutachbrücke in Grimmelshofen und dem Bahnübergang der Sauschwänzlebahn unter Vollsperrung erneuert.

Die Sperrung erfolgt von 7. bis 9. Juli sowie von 14. bis 16. Juli jeweils von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr. Unter der Woche ist die B314 weiterhin in beide Fahrtrichtungen mit Tempo 30 befahrbar.

Verkehr wird umgeleitet

Die Umleitung an den beiden Wochenenden erfolgt weiter wie bisher großräumig über Bonndorf und Hüfingen (B315, L171, B31 und B27). Von Weizen-Bahnhof kann an den beiden Wochenenden nicht mehr auf der B314 in Richtung Grimmelshofen, Lausheim und Blumegg und umgekehrt gefahren werden.

Stühlingen Achtung Autofahrer! An sechs Wochenenden ist die Ortsdurchfahrt Grimmelshofen gesperrt

Der Verkehr wird deshalb über Bonndorf, Münchingen und Lausheim und umgekehrt umgeleitet (B315, L171, K6597). Für die Einwohner von Grimmelshofen bestehen innerörtliche Umleitungsmöglichkeiten.

Arbeiten liegen im Zeitplan

„Wir liegen mit den Arbeiten genau im Zeitplan“, berichtet Dieter Bollinger vom Straßenbaureferat des RP in Bad Säckingen. So wurde an den vergangenen drei Wochenenden bereits die Fahrbahn der B314 zwischen der Grimmelshofener Wutachbrücke und Fützen saniert.

Mit der Erneuerung der Fahrbahnübergänge an der Wutachbrücke am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juli sollen die Arbeiten dann abgeschlossen werden. Bollinger bittet die Verkehrsteilnehmer und die Einwohner von Grimmelshofen um Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Bauzeit.