Die Bundesstraße 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen (Blumberg) wird wegen Sanierungsarbeiten an sechs Wochenenden gesperrt. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) wird die Asphaltdecke zwischen Freitag, 16. Juni, und Ende Juli auf einer Strecke von 4,3 Kilometer saniert. Wie das RP Freiburg mitteilt, wird der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Welche Arbeiten müssen erledigt werden?

Bei dieser Baumaßnahme werden auf etwa 35.000 Quadratmetern die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbinderschicht erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

In der Ortsdurchfahrt Grimmelshofen werden zusätzlich auf 250 Meter Länge die Asphalttragschicht erneuert und verstärkt sowie die Fahrbahnübergänge an der Wutachbrücke erneuert.

Wie sind die Arbeiten aufgeteilt?

Laut Informationen des RP Freiburg ist die Baumaßnahme in drei Abschnitte aufgeteilt. Die Bauabschnitte eins und zwei zwischen der Wutachbrücke Grimmelshofen und Fützen werden am 16. bis 18. Juni sowie am Wochenende 23. bis 25. Juni saniert.

Die Umleitung erfolgt vom 16. Juni bis 23. Juli an den Wochenenden. | Bild: Yvonne Würth

Jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag werden die alten Asphaltschichten abgefräst, am Samstag wird die neue Binderschicht aufgebracht und am Sonntag werden Bankettarbeiten und Arbeiten an den Schutz- und Leiteinrichtungen ausgeführt.

Am Wochenende 30. Juni bis 2. Juli erfolgt am Samstag der Fahrbahndeckeneinbau, am Sonntag folgen die Markierungsarbeiten.

Der dritte Bauabschnitt zwischen der Wutachbrücke Grimmelshofen und dem Bahnübergang der Sauschwänzlebahn wird vom 7. bis 9. Juli saniert. Die Fahrbahndecke einschließlich Markierungsarbeiten wird am Wochenende vom 14. bis 16. Juli eingebaut. Am sechsten Wochenende (21. bis 23. Juli) werden schließlich die Fahrbahnübergänge an der Wutachbrücke erneuert, heißt es in der Pressemitteilung.

Was kosten die Arbeiten?

Die Arbeiten werden durch die Firma Strabag (Villingen-Schwenningen) ausgeführt. Die Kosten für die Belagssanierung sowie die Erneuerung der Schutz- und Leiteinrichtungen belaufen sich laut Pressemitteilung auf etwa zwei Millionen Euro.

Was bedeuten die Arbeiten für die Verkehrsteilnehmer?

Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, werde die Bundesstraße nur an den Wochenenden zwischen jeweils Freitag, 20 Uhr und Sonntag, 22 Uhr gesperrt, heißt es aus dem Regierungspräsidium.

Die Umleitung an den Wochenenden erfolgt jeweils großräumig über Bonndorf und Hüfingen (B 315, L 171, B 31 und B 27). Die Umleitung ist bereits angekündigt. | Bild: Yvonne Würth

Unter der Woche ist die B314 in den Bauabschnitten in beiden Fahrtrichtungen mit Tempo 30 befahrbar.

Wie kommen Verkehrsteilnehmer dann ans Ziel?

Die Umleitung an den betreffenden Wochenenden erfolgt jeweils großräumig über Bonndorf und Hüfingen (B 315, L 171, B 31 und B 27).

Bild: Kerstan

Wie das RP weiter mitteilt, wurden die Einwohner von Grimmelshofen bereits Ende April bei einer Bürgerversammlung über die innerörtlichen Umleitungsmöglichkeiten informiert.

Gibt es Neuigkeiten von der Ortsumfahrung Grimmelshofen?

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Bürgermeister Joachim Burger, dass in Sachen Ortsumfahrung Grimmelshofen keine neuen Informationen vorliegen. Demnach werden die Planungen nicht vor dem Jahr 2025 beginnen.

Die Ortsdurchfahrt Grimmelshofen ist an sechs Wochenende von Mitte Juni bis Ende Juli dicht. | Bild: Yvonne Würth