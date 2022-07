von Yvonne Würth

Innerhalb von acht Minuten wurden am 15. Juli 2021 der kleine und unscheinbare Mühlbach zum reißenden Fluss. Er setzte die B¦314 im Stühlinger Ortsteil Grimmelshofen unter Wasser, zerstörte einen Teil des Hauses der Familie Perera und richtete bei 13 weiteren Anwesen große Verwüstung an. Heute, ein Jahr später, sind die meisten Schäden bei den 14 betroffenen Familien beseitigt, aber die Angst vor einer weiteren Flut bleibt – vor allem, wenn es lange regnet.

Der Blick zurück: Land unter in Grimmelshofen Wie es zur Überschwemmung kam Tagelang anhaltender Regen hatte das Erdreich im Tal zwischen Fützen und Grimmelshofen im Juli 2021 derart mit Wasser gesättigt, dass ein kurzer Starkregen am 15. Juli zum Jahrhundertereignis in Grimmelshofen wurde. Der Mühlbach, wie der Kommenbach von Fützen kommend ab Grimmelshofen genannt wird, wurde zum Überlaufen gebracht. Zuvor war das Bächlein in der Dorfgeschichte nie aufgefallen. Auf der Wutachbrücke entlang der B 314 floss das Wasser in zehn Zentimetern Höhe durch Grimmelshofen, bei Familie Heer wurde ein Meter gemessen. Vom Friedhofsberg herab waren die Wassermassen so hoch von der dem Bach entgegengesetzten Seite ins Dorf gelaufen, dass die alarmierte Feuerwehr Schwaningen nicht einmal durchkommen konnte. Die Betroffenen Vom Wasser waren 14 Familien im Ort betroffen. Zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen des Wassers waren nur acht Minuten vergangen, in letzter Minute konnte Familie Perera aus ihrem Haus befreit werden. Ein Teil des Hauses wurde mitgerissen, das Haus galt eine Zeit als einsturzgefährdet. Da die Verkehrssicherheit der an fünf Stellen unterspülten B 314 nicht mehr gewährleistet werden konnte, war sie für eine Woche gesperrt worden, der Verkehr wurde umgeleitet.

2021: Land unter in Grimmelshofen. Dieses Bild hat Leserreporter Hardy Maier aus Grimmelshofen aufgenommen. (Archivbild 15. Juli 2021) | Bild: Hardy Maier

So geht es der Familie Perera

Das Grundstück von Familie Perera hat sich durch das Hochwasser entlang des Bachlaufs um vier Meter in der Breite verkleinert. Nach dem Unglück erhielt die Familie Spendengelder in Höhe von 60.000 Euro. Diese gingen über das Spendenkonto der Stadt Stühlingen sowie über eine Internetplattform ein. Die Spendensumme auf dem städtischen Spendenkonto lag bei 51.000 Euro.

2021: Das Haus der Familie Perera in Grimmelshofen wurde teilweise von den Fluten weggerissen. Das Bild zeigt sie im August 2021. (Archivbild) | Bild: David Rutschmann

Über die Spenden und die Gelder der Versicherung freut sich Familie Perera sehr, dennoch könnten diese die Schäden längst nicht decken, erklärt die Familie. Die kaputte Heizung wurde ausgetauscht, der Ökonomieteil musste abgerissen werden, die Böschung zum Mühlebach wurde durch eine Stützmauer auf der halben Hauslänge befestigt. Marius Perera wäre es lieber gewesen, wenn sie länger wäre.

2021: Eine Drohnenaufnahme zeigt noch vor Einriss der Gebäudehälfte das Ausmaß der Zerstörung am Haus der Pereras. (Archivbild 15. Juli 2021) | Bild: Tim Wild

„Wir haben noch immer Angst, dass das Wasser kommt“, fasst er die Lage zusammen. Die Angst sitzt noch immer tief und der prüfende Blick auf das Bächlein bei Regen gehört zur neuen Normalität. Der Bereich des Hauses, der teils vom Hochwasser mitgenommen und deswegen teilweise abgerissen werden musste, soll nun nach und nach wieder aufgebaut werden.

Wenn er genug zusammengespart hat, möchte Marius Perera eine Wohnung für den Eigenbedarf darin ausbauen. Der Bullypistenfahrer lebt im österreichischen Skigebiet und nutzt seine Urlaubswoche in Grimmelshofen für den Wiederaufbau.

2021: Der Wasserpegel des Mühlebachs Grimmelshofen war am 15. Juli 2021 so hoch, dass ein Stück der Hauswand beim Anwesen der Familie Perera mitgerissen wurde. (Archivbild) | Bild: Yvonne Würth

2022: Ein Teil des Hauses der Familie Perera wurde mitgerissen, nun entsteht dort eine Wohnung. Berty Perera (links) und sein Sohn Marius Perera (rechts) schlafen seither nicht mehr ruhig und beobachten den Wasserstand ständig, wenn es regnet. | Bild: Yvonne Würth

Für ihn, seinen Bruder Michael und die Eltern Elisabeth und Berty Perera steht fest, dass sie das Haus nicht aufgeben wollen, ist es doch seit drei Generationen im Familienbesitz. Für die Unterstützung im Dorf – von der Unterbringung in den ersten Nächten bis hin zu den zahlreichen Arbeiten der Feuerwehrabteilungen – ist die Familie äußert dankbar.

So ist die Lage bei weiteren Betroffenen

Der Mühlebach war auch in den Keller der Familie Heer geflossen, durch die Kraft wurde die Tür eingedrückt, die Innentüren waren danach aufgequollen und nicht mehr zu reparieren: „Es war hauptsächlich eine Sauerei und das Trocknen mühsam“, erklärt Brigitte Heer. „Alle Schäden sind beseitigt, die Versicherung hat die Schäden übernommen, im Keller wurden zwischenzeitlich neue Türen eingebaut.“ Sie ist zuversichtlich: „Wir hoffen, dass es ein Jahrhunderthochwasser bleibt und frühestens in 100 Jahren wieder auftritt.“

2021: Am 15. Juli ist der Mühlebach über die Ufer getreten und floss auf der B 314 durch Grimmelshofen. Das Wasser zerstörte auch den Obst- und Gemüsekiosk. | Bild: David Rutschmann

2022: Der Obst- und Gemüsekiosk am Ortsausgang Grimmelshofen erhielt neue Türen. Ob und wann er wieder eröffnet wird, ist nicht bekannt. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

Auch bei Familie Kaiser lief das Wasser in Keller, Garage und Schopf. Dass die Hausratversicherung das vom Hochwasser beschädigte Inventar nicht zahlt, wussten sie vorher nicht. Die Gefriertruhe war erst ein Jahr alt, als das Wasser alle Geräte in der Pergola schwimmen ließ. „Bei uns ist der Schaden noch nicht behoben, die Sockelplatten am Haus hat es gelupft und weggeschwemmt“, erklärt Marita Kaiser.

Im Winter könne dies nicht gemacht werden, für August konnte die Familie einen Handwerker-Termin bekommen. Marita Kaiser bedauert sehr, dass ihre Rosen das Hochwasser nicht vertragen hatten: „Das Wasser ist tagelang gestanden, das hat den Rosen nicht gefallen, die meisten sind kaputt. Das werden wir so schnell nicht vergessen, das braucht nicht mehr kommen.“

Diese Schäden sind für die Stadt entstanden

Bürgermeister Joachim Burger fasst zusammen, welche Schäden durch das Hochwasser entstanden sind: „Der Haushalt wird durch das Hochwasser von 2021 in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 in einer Größenordnung von mehr als einer Million Euro belastet. Die Stadt wird versuchen, Förderanträge beim Land Baden-Württemberg zu stellen.“

2022: Der Mühlebach war noch nie besonders in Erscheinung getreten. Am 15. Juli 2021 war das Erdreich im Tal zwischen Fützen und Grimmelshofen derart gesättigt durch den Regen, dass das Wasser innerhalb von acht Minuten nach der Alarmierung der Feuerwehr durch Grimmelshofen geflossen war. | Bild: Yvonne Würth

Schäden sind an den Böschungen unterhalb des Anwesens Perera entstanden, diese wurden bereits 2021 behoben. An den Brückenbauwerken Brühlstraße/Schleitheimerstraße sowie beim Steinbruch Grimmelshofen sind ebenfalls Schäden entstanden: „Die Kosten hängen davon ab, ob die Brücken saniert oder neu gebaut werden müssen. Die Untersuchungen dazu sind derzeit am Laufen.“

So reagiert die Feuerwehr auf das Ereignis

Welche Auswirkungen hatte das Hochwasser auf die künftige Arbeit der Feuerwehr? Aktuell werden Einsatzpläne für solche Ereignisse erstellt, erläutert Gesamtwehrkommandant Gerhard Blatter. Proben mit der Führungsgruppe schließen sich an. Im März wurde der Katastrophenplan dem Gemeinderat vorgestellt, die Proben in den Abteilungen sollen künftig darauf ausgerichtet werden.

2021: Gesamtwehrkommandant Gerhard Blatter zeigt am 16. Juli 2021 Aufnahmen vom Hochwasser in Grimmelshofen. (Archivbild 16. Juli 2021) | Bild: Yvonne Würth

„Weiter laufen auch umfangreiche Beschaffungen wie Schmutzwasserpumpen, um weitestgehend für solche Ereignisse in Zukunft besser gerüstet zu sein“, so Gesamtwehrkommandant Gerhard Blatter. Nicht nur Hochwasser, sondern auch Wald- und Vegetationsbrände stehen dabei im Fokus: „Wir haben im März zwei parallele Waldbrände gehabt.“ Auch mögliche Erweiterungen der Einsatzgerätschaften werden überlegt.

Stühlingen „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“: Die Flutopfer aus Grimmelshofen erzählen, wie es ihnen ein halbes Jahr später geht Das könnte Sie auch interessieren