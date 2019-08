Kreis Waldshut

Diese Pannen beanstandete die Schweizer Atomaufsicht 2018 an den Kernkraftwerken Beznau und Leibstadt

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) listet in seinem Aufsichtsbericht für das vergangene Jahr 33 Vorkommnisse in Schweizer Kernkraftanlagen auf. Drei davon betrafen den Block 1 und ein weiteres Vorkommnis den Block 2 des Kernkraftwerks Beznau sowie zwölf das Kernkraftwerk Leibstadt. Was genau beanstandet wurde, lesen Sie hier.