Auf dem Gelände des Atomkraftwerks Leibstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Dogern und Waldshut könnte eine Verpackungsstation für ausgediente Brennelemente eingerichtet werden. Die Prüfung der Machbarkeit soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Die Suche der Schweiz nach einem geeigneten Standort für Atommüll ist in der entscheidenden Phase. Mit einer neue Idee rückt das Atomkraftwerk Leibstadt in den Fokus.Suche an drei StandortenNoch werden drei Standort-Regionen (Jura Ost, Nördlich