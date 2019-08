Trotz mehrerer meldepflichtiger Vorkommnisse im vergangenen Jahr bescheinigt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) den Schweizer Kernkraftanlagen einen sicheren Betrieb. Dies geht aus dem Aufsichtsbericht 2018 des Ensis hervor. „Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt war jederzeit gewährleistet“, schreibt darin Ensi-Direktor Hans Wanner. Welches Kernkraftwerk die meisten Vorkommnisse verzeichnete, und wie das Ensi diese auf der Internationalen Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse einstufte, lesen Sie hier.

1. Was ist das Ensi und was sind seine Aufgaben?

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) mit Sitz in Brugg im Kanton Aargau ist die Aufsichtsbehörde über die Kernanlagen in der Schweiz. Es begutachtet und überwacht die fünf Schweizer Kernkraftwerke Beznau 1 und 2 sowie Leibstadt im Kanton Aargau, Gösgen im Kanton Solothurn und Mühleberg im Kanton Bern, die Zwischenlager bei den Kraftwerken, das Zentrale Zwischenlager der Zwilag in Würenlingen sowie die Kernanlagen des Paul-Scherrer-Instituts (PSI), der Universität Basel und der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Das Ensi wacht darüber, dass die Betriebsführung gesetzeskonform und den Bewilligungen entsprechend erfolgt. Zudem gehören die Transporte radioaktiver Stoffe von und zu den Kernanlagen sowie die Vorbereitungen zur geologischen Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle in seinen Aufsichtsbereich.

2. Wie stuft das Ensi Vorkommnisse an den Schweizer Kernanlagen ein?

Das Ensi verwendet zur Einstufung die Internationale Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse, abgekürzt Ines. Die Skala unterscheidet sieben verschiedene Stufen. Die Stufe 0 wird als Abweichung, die Stufen 1 bis 3 werden als Störungen und Störfälle, die Stufen 4 bis 7 als Unfälle klassifiziert. Ein Übergang auf die nächste Stufe bedeutet einen zehn Mal so großen Schweregrad.

Die Ines-Skala wurde von einer internationalen Expertengruppe erarbeitet, die gemeinsam von der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) und der Kernenergiebehörde der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einberufen wurde, und 1990 offiziell eingeführt.

3. Wie viele meldepflichtige Vorkommnisse gab es 2018 an Schweizer Kernkraftwerken?

Das Ensi listet 33 Vorkommnisse auf. Drei davon betrafen den Block 1, der nach drei Jahren Stillstand 2018 wieder in Betrieb ging, und ein weiteres Vorkommnis den Block 2 des Kernkraftwerks Beznau. Vier Vorkommnisse gab es beim Kernkraftwerk Mühleberg, 13 beim Kernkraftwerk Gösgen und zwölf beim Kernkraftwerk Leibstadt.

Eine eingeschränkte Verfügbarkeit von drei der insgesamt fünf Divisionen mit Systemen zur Nachwärmeabfuhr und Kernnotkühlung in Leibstadt führte zu einer Ines-1-Bewertung auf der internationalen Ereignisskala. Ebenfalls mit Ines 1 bewertete das Ensi einen Dosisleistungsanstieg bei der Lagerung des Wasserabscheiders in Leibstadt. Die übrigen Vorkommnisse wurden als Ines 0 eingestuft.

4. Was wurde im vergangenen Jahr im Zentralen Zwischenlager (Zwilag) Würenlingen gelagert?

Ende 2018 befanden sich in der Behälterlagerhalle in Würenlingen, zehn Kilometer Luftlinie von Waldshut-Tiengen entfernt, 64 Transport- und Lagerbehälter mit abgebrannten Brennelementen und sogenannten Glaskokillen sowie ein Behälter mit den Brennelementen aus dem stillgelegten Forschungsreaktor Diorit des PSI und sechs Behälter mit Stilllegungsabfällen aus dem Versuchsatomkraftwerk Lucens. Bei der Zwilag verzeichnete das Ensi im vergangenen Jahr kein meldepflichtiges Vorkommnis.

5. Wie weit ist die Standortsuche für ein geologisches Tiefenlager?

Seit dem Jahr 2008 läuft die Suche nach einem Lagerort für radioaktive Abfälle. Drei Regionen – Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürcher Nordost – werden auf ihre Tauglichkeit untersucht. 2029 soll die Schweizer Bundesregierung über den Standort eines Tiefenlagers entscheiden. Das Tiefenlager für schwach- und mittelaktive Abfälle soll 2050 und jenes für hochaktive Abfälle im Jahr 2060 in Betrieb gehen.

Neu ist nun, dass parallel dazu zusätzlich drei weitere Standorte untersucht werden, an denen später möglicherweise der Schweizer Atommüll von Transport-Behältern in Endlager-Behälter umgefüllt wird. Konkret geht es dabei um das Gelände der Atomkraftwerke Leibstadt und Gösgen sowie das Zwischenlager in Würenlingen.