Ein Großaufgebot an Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten war am frühen Sonntagabend in Bad Säckingen an der Zeppelinstraße vor Ort im Einsatz. Grund war ein Feuer in einer Wohnung im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Mit der Drehleiter wurden die Bewohner gerettet. | Bild: Feuerwehr BS

Was war passiert?

Gegen 16.30 Uhr meldeten nach Polizeiangaben mehrere Personen der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, dass in einem Mehrfamilienhaus in einer Dachgeschosswohnung in der Zeppelinstraße 45 ein Brand ausgebrochen sei und es aus mehreren Fenstern qualmen würde.

Der ausgedehnte Zimmerbrand drohte nach den Worten von Feuerwehrkommandant Tobias Förster auf das Dach überzugreifen, was aber verhindert werden konnte. Die meisten Bewohner des großen Gebäudes konnten dieses selbstständig verlassen.

Gab es Verletzte?

Ja. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verletzte sich die 39-jährige Bewohnerin der Wohnung, in der der Brand ausbrach, leicht, als sie Löschversuche unternahm und Rauchgase einatmete. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum.

Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf weitere verletzte Personen.

Qualm aus mehreren Fenstern

Qualm über den Wohngebäuden. | Bild: Feuerwehr BS

Die Feuerwehr war kurz nach Eingang des Notrufs mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem der Drehleiter, vor Ort und konnte den Brand in dem großen, engen Komplex schnell unter Kontrolle bringen.

Menschen flüchten auf einen Balkon

Vier Personen einer weiteren Wohnung hatten sich auf einen Balkon geflüchtet. Die Feuerwehr hatte zunächst überlegt, diese mit Schiebeleitern zu retten, was angesichts der Situation vor Ort mit einem Abstieg von mehr als zwölf Metern aber als zu gefährlich erschien. Für die vier Personen bestand zudem keine akute Gefahr mehr.

Sie wurden dann mit sogenannten Fluchthauben, die mit speziellen Filtern ausgestattet sind, durch das leicht verqualmte Treppenhaus ins Freie und danach zur Kontrolle in die Klinik gebracht, berichtet Tobias Förster.

Was ist über die Brandursache bekannt?

Drei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar, die Brandursache ist nach Polizeiangaben bislang völlig unklar. Auch die Schadenshöhe ist bislang nicht genau zu beziffern, wird aber laut Polizei mindestens im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen.

Wie die Polizei berichtet, konnten die evakuierten Wohnungen bis auf die vom Brand selbst betroffene Wohnung wieder frei gegeben werden.

Die Feuerwehr Bad Säckingen war mit 60 Personen und zwölf Fahrzeugen mit allen Abteilungen im Einsatz, das DRK mit 21 Helfern. Auch das Technische Hilfswerk war am Abend noch eingetroffen.

Das Fazit des Feuerwehrkommandanten Tobias Förster: „Es ist alles noch glimpflich verlaufen, und wir hatten Glück, dass das Feuer bis zu unserem Eintreffen noch nicht auf das Dach übergegriffen hatte.“

