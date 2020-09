Hochrhein vor 21 Minuten

„Wo fahre ich hier eigentlich hin?“: Wie SÜDKURIER-Reporter Justus Obermeyer den Amoklauf von Lörrach vor zehn Jahren erlebte

Heute vor zehn Jahren, am 19. September 2010, tötete eine Amokläuferin in Lörrach drei Menschen und verletzte 18 weitere, ehe sie bei einem Schusswechsel mit der Polizei im Krankenhaus ums Leben kam. Wie schafft man es als Journalist, in einer solchen Ausnahmesituation zu berichten? Justus Obermeyer war damals als Reporter für den SÜDKURIER vor Ort und erinnert sich an die Ereignisse damals.