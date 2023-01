Höchenschwand: Die Einsatzkräfte finden den gestürzten Reiter schnell

Ein 59-jähriger Reiter ist am Dienstagnachmittag, 10. Januar, 16.40 Uhr, in einem Waldgebiet bei Höchenschwand vom Pferd gefallen und wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sofort eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Laut Angaben durchkämmten die Feuerwehren Höchenschwand und Häusern, Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei das Gelände.

„Glücklicherweise konnte der Reiter schnell gefunden werden“, schreibt Polizeisprecher Mathias Albicker in der Pressemitteilung. Er hatte sich wohl schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik in Freiburg. Das Pferd konnten die Einsatzkräfte einfangen.

Bad Säckingen: Pärchen versucht, Tankstellenmitarbeiterin zu schlagen

Ein Pärchen hat am Samstag, 7. Januar, gegen 11 Uhr, in einer Tankstelle in der Basler Straße in Bad Säckingen eine Mitarbeiterin beleidigt und versucht, sie zu schlagen. Wie die Polizei am Mittwoch, 11. Januar, mitteilt. Offenbar löste ein Paket, das nicht geliefert worden war, bei den beiden die Aggression aus.

Das Pärchen soll mit einem Auto vom Tankstellengelände gefahren sein. Die Polizei ermittelt, um die Identität der Tatverdächtigen festzustellen.

Laut Schilderungen herrschte an diesem Samstagmorgen an der Tankstelle ein reger Betrieb. Deshalb bittet das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) Zeugen, sich zu melden.

Schopfheim: Einbruch in Baucontainer – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Wehrer Straße in Schopfheim aus einem Baucontainer mehrere Kabel einer mobilen Ampelanlage geklaut. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Diebstahl (Schaden: 20.000 Euro) am Dienstag, 10. Januar, gemeldet. Wann genau die Täter zugeschlagen hatten, lasse sich nicht feststellen. Die Tat könne durchaus bis zu zwei Wochen zurückliegen.

Laut Angaben steht der Baucontainer auf einer Grünfläche an der Wehrer Straße im Kreuzungsbereich B518/B317. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet diejenigen, die in diesem Bereich etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.

Kandern: Polizei sucht nach einem Autodieb

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 10. Januar, wohl zwischen 16.45 und 16.55 Uhr, in der Hebelstraße in Kandern einen schwarzen VW Golf 7 im Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen. Laut Polizeimitteilung stand das Fahrzeug am Ende der Sackgasse.

Die Polizei vermutet, dass der Dieb den Originalschlüssel benutzte. Der soll dem Fahrzeughalter beim Aussteigen verloren gegangen sein.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/9797-0) bittet um Hinweise.