Todtmoos: Das Auto fährt auf der falschen Spur

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der L148 bei Todtmoos nach einem Ausweichmanöver verunglückt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Gegen 14.50 Uhr soll einer Motorradgruppe auf einer geraden Strecke ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Der Verunglückte wich laut Angaben deshalb nach rechts aus, touchierte den Bordstein und prallte gegen eine Felsböschung. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht.

Der Autofahrer soll sich in Richtung Todtmoos von der Unfallstelle entfernt haben. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf etwa 2000 Euro.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ermittelt. Wer etwas beobachtet hat, kann sich melden unter Telefon 07751/8963-0.

Bad Säckingen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz in Bad Säckingen-Rippolingen hat sich ein 21-jähriger Fahrradfahrer in der Nacht zum Samstag, 23. Juli, schwer verletzt. Laut Mitteilung der Polizei wurde der junge Mann nach der Erstversorgung in eine Freiburger Klinik gebracht.

Wie die Polizei beschreibt, kam der Radfahrer gegen 1.45 Uhr bei einer Bergabfahrt nach links von der Straße ab. Vermutlich war er viel zu schnell. Der 21-Jährige prallte laut Angaben gegen eine Granitstele und stürzte.

Sein Pedelec und Radhelm seien schwer beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 2500 Euro. Wie die Polizei schließlich feststellte, ist der Radler alkoholisiert unterwegs gewesen – eine Blutprobe wurde angeordnet.

Wehr: Verfolgungsjagd endet in der Todtmooser Straße

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Nacht zum Montag, 25. Juli, kurz nach Mitternacht, in Wehr vor einer Polizeistreife geflüchtet. Laut Polizeimitteilung hatte das Auto vorne kein Kennzeichen. Wenig später stellten die Polizisten einen 23-jährigen Tatverdächtigen.

Laut Angaben kam der rote VW Golf Kombi in einer Sackgasse beim Frankenmattstadion nicht mehr weiter. Mehrere Insassen rannten weg. Ein Polizist habe den mutmaßlichen Fahrer über eine längere Strecke, bis zur Todtmooser Straße verfolgt.

Ein Pärchen mit Hund habe in die Richtung gezeigt, in die der Flüchtige verschwunden sei. Schließlich entdeckten die Beamten laut Polizeiangaben einen 23-jährigen Tatverdächtigen, der unter einem geparkten Transporter lag. Der war deutlich alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab rund 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Eine zur Fahndung eingesetzte Polizeistreife kontrollierte weitere Personen, darunter auch der Fahrzeughalter des zugelassenen VWs. Für die weiteren Ermittlungen wurden die Bekleidung, das Handy des Tatverdächtigen und der Pkw beschlagnahmt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, insbesondere das Pärchen, sich zu melden, unter Telefon Kontakt 07761/934-0.

Bad Säckingen: Wohnungsbrand in der Bergseestraße

Die Feuerwehr hat am Samstagabend, 23. Juli, in der Bergseestraße in Bad Säckingen einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelöscht. Laut Polizeiangaben kokelte eine Schränkchen, nachdem ein Müllsack zu brennen begann. So der Stand der derzeitige Ermittlungsstand.

Wie die Polizei mitteilt, wurden Bewohner des Hauses gegen 20.30 Uhr durch einen ausgelösten Brandmelder auf den Rauch aufmerksam, der aus einer Wohnung drang. Sie verständigten die Feuerwehr. Der Wohnungsinhaber war offensichtlich nicht zu Hause.

Die Einsatzkräfte drangen in die Wohnung ein, sie löschten das Feuer schnell. Das Schränkchen und der Fußboden wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

Bad Säckingen: Keller mit Wohnung ausgebrannt

In der Ludwig-Herr-Straße in Bad Säckingen ist am Samstag, 23. Juli, gegen 18.30 Uhr, der Keller eines Zweifamilienwohnhauses ausgebrannt. Die Kellerwohnung ist laut Polizeimitteilung nicht mehr bewohnbar. Der Brand hat einen Schaden von etwa 150.000 Euro angerichtet.

Der Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf die Geschosse darüber übergegriffen hätten. Verletzt wurde laut Angaben niemand. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Was den Brand verursacht hat ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Bad Säckingen: Streit beim Schwimmbadkiosk

Im Schwimmbad in Bad Säckingen ist es laut Mitteilung der Polizei am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, beim Kiosk zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Keiner wurde ernsthaft verletzt.

Befragte machten laut Polizei unterschiedliche Angaben zum Geschehen. Deshalb bittet das Revier Bad Säckingen Zeugen, sich zu melden, unter Telefon 07761/934-0.