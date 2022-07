von SK

Todtmoos: Drei Einbrüche in Gaststätten und ein Hotel in einer Nacht

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag, 19. Juli, in zwei Gaststätten und ein Hotel in Todtmoos eingebrochen. Bei dem Einbruch in ein Hotel in Strick löste laut Polizei kurz nach 1 Uhr ein akustischer Alarm aus, woraufhin ein Tatverdächtiger von der Örtlichkeit flüchtete.

Albbruck Schwimmmeister rettet regungslosen Jungen aus dem Becken des Freibads Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin waren zwei Gaststätten in Vordertodtmoos betroffen. In allen Fällen wurde gewaltsam in die Gebäude eingedrungen und nach Bargeld gesucht. Der oder die Täter erbeuteten einen niedrigen Bargeldbetrag, schreibt die Polizei weiter. Der Polizeiposten St. Blasien (Kontakt 07672/928 80) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise.

Laufenburg: Einbruch in Autowerkstatt – zwei Täter am Werk

In eine Autowerkstatt in Laufenburg wurde in der Nacht zum Dienstag, 19. Juli, gegen 1 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer gewaltsam in die Werkstatt in der Hännerstraße eingedrungen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Nach kurzer Zeit verließen sie die Örtlichkeit wieder ohne Diebesgut. Bei dem Einbruch wurde die Verriegelung der Werkstatttüre wurde beschädigt. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/92 28 80) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zell im Wiesental: Spendenkasse im Wildgehege aufgebrochen

Vermutlich mit einem Schraubenzieher haben Unbekannte die Spendenkasse für das Tierfutter am Wildgehege in Zell im Wiesental aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Montag, 18. Juli, 12.30 Uhr und Dienstag, 19. Juli, 8.30 Uhr. Wie viel Geld sich in der Spendenkasse befunden hat, ist nicht bekannt. Es dürfte sich jedoch nur um einen kleineren Geldbetrag gehandelt haben, schreibt die Polizei weiter. An der Kasse entstand geringfügiger Sachschaden. Das Polizeirevier Oberes Wiesental (07673/889 00) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rickenbach: Zeugensuche nach Streifvorgang zwischen Bus und Auto

In der Rickenbacher Hauptstraße/L 152 haben sich am Montag, 18. Juli, gegen 11.20 Uhr, ein Bus und ein Auto gestreift. Wie die Polizei berichtet, waren sich in einer Kurve ein 69-jähriger Busfahrer und eine 31-jährige BMW-Fahrerin im Gegenverkehr begegnet. Die Fahrzeuge touchierten sich in der Folge. Dabei ist laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764/932 99 80) bittet Zeugen, insbesondere die Insassen hinterherfahrender Fahrzeuge, sich zu melden.