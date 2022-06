Waldshut-Tiengen vor 15 Stunden

Polizei sperrt B 34 in Waldshut, damit eine Entenfamilie sicher die Straße überqueren kann

Die Entenmutter konnte mit ihren acht Kindern die B 34 in Waldshut überqueren. Die Polizei am Hochrhein hatte in Vergangenheit mehrere solcher tierischen Einsätze, jüngst auch auf der A 98 und A5.