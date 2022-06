Klettgau/Hochrheinbahn vor 1 Stunde Auto fährt in Erzingen auf die Gleise: Bahnverkehr für eine Stunde unterbrochen Eine Autofahrerin hat am Montag auf den Park&Ride Parkplatz am Haltepunkt Erzingen Gas- und Bremspedal verwechselt und ist dabei ins Gleisbett gefahren. Die Frau blieb unverletzt.

Eine Autofahrerin kam am Montag, 13. Juni, mit ihrem Fahrzeug in Erzingen auf den Gleisen zum Stehen. | Bild: Bundespolizei Weil am Rhein