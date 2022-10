Sie fuchteln beim Fahren mit dem Handy – das ist gefährlich. Die Autofahrer sind abgelenkt. Dadurch kommt es häufig zu Unfällen. Deshalb hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 27. Oktober, in Waldshut-Tiengen kontrolliert. Das traurige Ergebnis: Die Polizei ertappte laut deren Mitteilung 28 Autofahrer, die während der Fahrt das Mobiltelefon in der Hand hielten.

Die Beamten beanstanden weiter Verstöße

Laut Angaben erwischten die Beamten die Fahrer bei Kontrollen auf der B34 am Ochsenbuckel in Waldshut und in der Tiengener Straße in Gurtweil. Überdies seien fünf Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt gewesen, und in zwei Fahrzeugen sei die Ladung ungenügend oder überhaupt nicht gesichert gewesen.

Häufig bleiben Unfallursachen unklar

Ablenkung und Anschnallpflicht galt das Hauptaugenmerk der Verkehrskontrollen am Donnerstag. Wie Polizeisprecher Mathias Albicker schreibt, gebe es bei vielen Verkehrsunfällen keine offensichtlichen Gründe für das Fehlverhalten.

Während der Fahrt: Hände weg vom Handy

Die Polizei könne nur spekulieren, nimmt aber an, das abgelenkte Autofahrer häufig Unfälle verursachten. Albicker: „Die Gründe für die Ablenkung können vielschichtig sein.“ Als Hauptphänomen beschreibt er Smartphones oder andere Mobiltelefone.

Die vielen Unfälle, deren Ursachen nicht klar seien, seien Anlass für die Verkehrskontrollen gewesen.

