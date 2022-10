Aufatmen in Bad Säckingen und der Region: Wenige Stunden nach dem Fahndungsaufruf der Krefelder Polizei gibt es Entwarnung: Der seit Montag, 24. Oktober, 17 Uhr, vermisste 12-jährige Junge aus Krefeld konnte am Donnerstagvormittag in Bad Säckingen aufgegriffen werden.

Was war geschehen?

Wie das Polizeipräsidium Krefeld auf Nachfrage mitteilte, ist der Junge in einer Jugendeinrichtung in Krefeld untergebracht. „Dort war er bereits mehrfach abgängig“, so eine Polizeisprecherin. Bislang sei er danach jedoch stets bei Verwandten in Bad Säckingen oder Gummersbach wieder aufgetaucht und wieder zurück in die Jugendeinrichtung gebracht worden.

Schneller Fahndungserfolg

Zu besonderer Besorgnis trug die Aussage eines Zeugen bei, der beobachtet habe, wie der Junge in eine Auto eines Unbekannten gestiegen sei.

Die Fahndung der Polizei in Bad Säckingen brachte nun einen schnellen Erfolg.