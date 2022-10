Bad Säckingen: Ziemlich dreister Autofahrer lanciert gefährliche Fahrmanöver

Gleich mehrfach hat am Dienstagabend, 25. August, ein 60-jähriger mit seinem schwarzen VW laut aktueller Polizeimitteilung in Bad Säckingen den Wagen einer vor ihm fahrenden Frau bedrängt, schließlich überholt und sie zum Anhalten genötigt.

Laut Angaben begann alles gegen 17 Uhr in der Rippolinger Straße, Höhe Bergseestraße, setzte sich fort bis zur Kreuzung B34 und zum Römerweg. Der Raudi habe die Frau zunächst behindert, danach beleidigt, überholt und dann abgebremst, damit die Frau habe ihren Wagen stoppen müssen.

Laut Polizei musste im Römerweg eine unbekannte Fahrerin ihren SUV hinter dem Fahrzeug der Frau stoppen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) bittet Zeugen, vor allem die SUV-Fahrerin, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Fahrerflucht nachdem sich die Autos mit den Spiegeln streifen

Im Klingnauer in Tiengen haben sich am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 10 Uhr, zwei Autos mit ihren Spiegeln gestreift. Eine ältere Frau in ihrem schwarzen Mercedes ist der Polizeimitteilung zufolge trotz des Knalls weitergefahren – ein Fall von Fahrerflucht.

Die andere beteiligte, 42-jährige Autofahrerin war laut Angaben in Richtung Alpenblickstraße unterwegs, als sich die Autos begegneten. Weil die Straße dort schmal ist, habe sie angehalten. Das nutzte nichts – die Außenspiegel berührten sich. Zumindest einer der Spiegel sei beschädigt worden.

Die Polizei sucht die Mercedesfahrerin. Sie wird laut Beschreibung auf etwa 70 Jahre geschätzt, mit rötlichem Haar. Sie fuhr eine ältere A-Klasse. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) hofft auf Zeugenhinweise.

Rheinfelden: Mann klaut einer 83-Jährigen 1000 Euro aus dem Geldbeutel

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag, 27. Oktober, einer 83-Jährigen in der Schillerstraße in Rheinfelden 1000 Euro aus dem Geldbeutel geklaut. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Unbekannte die Frau um 9.45 Uhr zwischen der Güter- und Werderstraße an und wollte ein Zwei-Euro-Stück gewechselt haben.

Ein Vorwand, wie sich herausstellte. Die Frau zeigte sich hilfsbereit, stöberte laut Angaben in ihrem Geldbeutel und gab dem Mann ein Ein-Euro-Stück. Das zweite habe er selbst aus der Börse gefischt. Dabei habe er wohl unbemerkt die Scheine rausgezupft.

Die Polizei gibt folgende Täterbeschreibung bekannt: klein, schlank, etwa 40-jährig und dunkle Haare. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Er habe einen blauen Blouson getragen.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.