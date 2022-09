Ungeachtet der steigenden Energiepreise startet das Waldshuter Hallenbad regulär in die Saison. Während einige Kommunen in Deutschland den Betrieb solcher Einrichtungen aus Kostengründen ausgesetzt haben, öffnet das Hallenbad an der Friedrichstraße an diesem Samstag, 1. Oktober, seine Türen. Auch die angegliederte Sauna steht ab diesem Tag offen für Besucher.

„Es gibt natürlich Überlegungen, wie wir als Stadtwerke unseren Beitrag zur Energieeinsparung leisten können, gerade in einem energieintensiven Bereich wie beim Hallenbad“, sagt Frank Dietrich-Vercrüße, Teamleiter für Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Waldshut-Tiengen, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Stadtwerke haben sich jedoch dagegen entschieden, das Hallenbad geschlossen zu halten, um Energie zu sparen. Dietrich-Vercrüße nennt die Gründe: „Uns ist es wichtig, neben dem Schul- und Vereinssport unser Bad auch für Schwimmkurse, Sport- und Fitnessmöglichkeiten sowie für Entspannungssuchende öffnen zu können.“

Dennoch könnte es Einschränkungen in der bevorstehenden Bade- und Saunasaison geben. „Gegenwärtig prüfen wir, ob und in welchem Umfang wir die Raum- und Beckenwassertemperatur reduzieren können“, erklärt der Bäderbetriebsleiter.

Auf die seit 15. September beendete Freibadsaison hat die Energiekrise laut Frank Dietrich-Vercrüße keine Einschränkungen gehabt. Auf die Frage, welche Auswirkungen die aktuelle Situation voraussichtlich auf die kommende Freibadsaison hat, antwortet er: „Da müssen wir die Voraussetzungen 2023 abwarten. Wir gehen aber davon aus, dass wir auch nächstes Jahr geöffnete Freibäder mit keinen oder nur minimalen Einschränkungen haben, da wir unsere Becken nicht mit Gas beheizen.“

Öffnungszeiten und Jahreskarten

Das Hallenbad Waldshut ist erstmals am Samstag, 1. Oktober, von 9 bis 17 Uhr und die Sauna von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte fürs Hallenbad kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Die Jahreskarte für Hallenbad und Freibäder ist für 180 Euro erhältlich (ermäßigt 105 Euro).

Bis einschließlich Freitag, 14. Oktober, bieten die Stadtwerke eine Rabattaktion für Jahreskarten an. Wer bis zu diesem Datum eine Jahreskarte kauft, erhält zehn Prozent Rabatt. „Damit unsere Gäste nicht alle am 1. Oktober kommen, um den Rabatt zu bekommen, gibt es einen Vorverkauf am 29. und 30. September jeweils von 14 bis 18 Uhr im Hallenbad“, erklärt Dietrich-Vercrüße.

Nähere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke Waldshut-Tiengen. Zudem gibt es im Hallenbad ab Dienstag, 4. Oktober, Schwimmkurse und ab Montag, 10. Oktober, Aquafitness. Kurse können gebucht werden im Internet.