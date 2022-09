von Ursula Freudigwaldshut.redaktion@suedkurier.de

Das Waldshuter Freibad hat seine Saison beendet. Der Verein Pro Freibad Waldshut, der seine Sanierung und Wiedereröffnung Ende Mai 2022 bewirkt hat, traf sich am Sonntag auf der großen Freibad-Wiese zu seiner sechsten Hauptversammlung.

Es wurde deutlich, dass Pro Freibad sich nicht auf dem Erreichten ausruhen will, sondern das Freibad über die Grundsanierung hinaus, weiter auf Vordermann bringen will. „Wir werden einen Wunschzettel bei den Stadtwerken abgeben“, sagte die Vorsitzende Christiane Maier. Als Beispiele für Wünsche nannte sie Beckenabtrennungen und Sonnenschirme.

Die Vorgeschichte Der Gemeinderat Waldshut-Tiengen beschließt im April 2017 das Tiengener Freibad zu sanieren, nach Abschluss soll das ebenfalls sanierungsbedürftige Waldshuter Freibad geschlossen werden. Daraufhin wurde Anfang 2017 der Verein Pro Freibad gegründet. Er erzwang einen Bürgerentscheid, bei dem mehrheitlich für den Erhalt des Waldshuter Freibads gestimmt wurde. Die Stadt musste seine Sanierung umsetzen. Wiedereröffnung war am 28. Mai 2022. Der Verein Aktuell zählt Pro Freibad 1881 Mitglieder. Auch nach Ende der Sanierung kommen laut Verein immer wieder Neue dazu. Neben Aktionen in der Öffentlichkeit und Arbeitseinsätzen im Freibad, organisiert der Verein unter anderem jedes Jahr eine Vereinsübernachtung und das Mitternachtsschwimmen. Weiter Infos im Internet (www.pro-freibad-waldshut.de).

Unter der Wahlleitung von Peter Kaiser wurden sie und der stellvertretende Vorsitzende Thomas Scheibel von den rund 60 anwesenden Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. Ebenso Simon Wadle als Nachfolger von Schriftführerin Antonia Laubis.

Zukünftig bildet Laubis zusammen mit Christof Schmidt das Zweier-Beisitzerteam. Ulrich Tillessen und Reinhard Schmack hatten nicht mehr kandidiert. Einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde auch Kassiererin Christine Heitzmann, deren Blick auf die Kasse positiv ausfiel.

250.000 Euro von Millionenspende

„Es sieht gut aus, unser Konto steht gut da“, sagte sie. Auf einem extra Treuhandkonto lagern nach ihrer Aussage noch 250.000 Euro als Rest der Millionenspende, die Pro Freibad von einem anonymen Spender für die Sanierung des Freibads erhalten hat. Sie sollen als letzte Tranche noch dieses Jahr an die Stadt gehen.

Pro Freibad ist offiziell als gemeinnütziger Verein anerkannt. Ein Vereinsmitglied informierte, dass im Zuge der geforderten Abgabe einer Steuererklärung für zurückliegende drei Jahre, ein Freistellungsbescheid des Finanzamtes eingegangen sei, also keine Körperschafts- und Gewerbesteuer zu bezahlen wären.

Oberbürgermeister Philipp Frank war in der Hauptversammlung anwesend. Er drückte seine Freude darüber aus, dass man nach dem schwierigen Verhältnis zwischen ihm und Pro Freibad im Vorfeld der Sanierung, jetzt auf einem gemeinsamen Weg sei. „Man lernt ja dazu“, sagte Frank und kündigte an, dass die sanierungsbedürftigen Umkleiden des Freibads in der nächsten Gemeinderatssitzung zur Sprache kommen würden.

Im Laufe der Versammlung wurde von den Vereins-Vorsitzenden Christiane Maier und Thomas Scheibel mehrmals das große Engagement der Vereinsmitglieder und die gute Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Vereinen gewürdigt, einzelnen Personen wurde mit kleinen Geschenken gedankt.

Bereits am 8. Oktober wird Pro Freibad wieder in der Öffentlichkeit sein und mit einem Spielestand beim „Wassertag“ des Werbe- und Förderungskreises Waldshut in der Kaiserstraße dabei sein.