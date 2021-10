Kostenlose Corona-Bürgertests gehören seit 11. Oktober der Vergangenheit an. Seitdem sind nur noch bestimmte Personenkreise, darunter Kinder und Jugendliche, Schwangere und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, von den Kosten befreit.

Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen hat daher entschieden, zum 31. Oktober den Betrieb der Bürgerteststelle am Feuerwehrhaus im Kaitle einzustellen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Bereits am 20. Juli hatte sie die Bürgerteststelle am oberen Chilbiplatz in Waldshut geschlossen.

Bis zur Schließung der Teststelle im Kaitle zum 31. Oktober richtet sich das städtische Testangebot lediglich noch an Personen, die weiterhin zur Inanspruchnahme der Gratis-Tests berechtigt sind. „Absehbar ist bereits, dass die Resonanz auf dieses angepasste Testangebot von deutlich untergeordneter Bedeutung ist“, schreibt die Stadtverwaltung dazu. Denn gerade für Kinder- und Jugendliche stehe ein breites Testangebot in den städtischen Schulen, aber auch in den Kindertagesstätten zur Verfügung.

Wer außerhalb dieser Personengruppe weiterhin einen Coronatest benötigt, kann auf kostenpflichtige Möglichkeiten im Stadtgebiet zugreifen. Die Stadtverwaltung verweist auf die Testangebote in der Tiengener Westendstraße 3 (Teststelle am Europa-Hotel) und am Parkdeck des Dehner-Gartencenters in Tiengen (Teststelle der Engel-Apotheke). Weitere Testmöglichkeiten in der Großen Kreisstadt und darüber hinaus finden Sie hier.

In der am 8. März 2021 neu gefassten Coronavirus-Testverordnung hatte das Bundesministerium für Gesundheit erstmals einen Anspruch auf sogenannte Bürgertestungen geschaffen. Bis zum 11. Oktober konnte jeder Bürger eine kostenlose Antigenschnelltestung in Anspruch nehmen. Als Anlaufstelle standen Angebote örtlicher Apotheken, Arztpraxen und der Stadt Waldshut-Tiengen zur Auswahl, wobei das Angebot der Stadt sowohl die Drive-In-Teststelle am Feuerwehrhaus Kaitle als auch am oberen Chilbiplatz umfasste.

„Im Zusammenhang mit dem Teststellenbetrieb war die große Resonanz aus der Bevölkerung, als Personal für den städtischen Teststellenbetrieb gesucht wurde, besonders erfreulich. Ebenso wie die Unterstützung der örtlichen Apotheken und des DRK. Denn mit deren Unterstützung konnte der Bürgerteststellenbetrieb am oberen Chilbiplatz seinerzeit gerade in Rand-, Wochenend- und Feiertagszeiten attraktiv gestaltet werden und so ein deutlich über die Stadtgrenzen hinweg angenommenes Testangebot geschaffen werden“, schreibt die Stadtverwaltung.