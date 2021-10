Der neue Anstrich eines Gebäudes in der Waldshuter Kaiserstraße sorgt derzeit für Diskussionsstoff. Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem die Bäckerei Wehrle bis zu ihrer Geschäftsaufgabe 2020 Backwaren verkaufte und in dessen Erdgeschoss inzwischen eine Immobilienfirma eingezogen ist, leuchtet seit Kurzem in einem violett-blauen Farbton. Der Anstrich steht im klaren Kontrast zu den übrigen Häusern der Fußgängerzone.

FDP-Stadtrat und Stadtführer Raimund Walde thematisierte die Fassadenfarbe in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Seiner Meinung nach widerspricht der Farbton der geltenden Gestaltungssatzung für die Waldshuter Altstadt. Oberbürgermeister Philipp Frank sicherte zu, das Anliegen von Walde prüfen zu lassen.