Waldshut-Tiengen: Jugendlicher prallt mit 125er Maschine gegen Leitplanke

Ein Jugendlicher ist am Samstagmittag, 16. Juli, gegen 13.30 Uhr mit seiner 125er Maschine auf der L 157 im Schlüchttal gegen eine Leitplanke geprallt. Der 17-Jährige war in einer Kurve zu Fall gekommen und in die gegenüberliegen Leitplanke gerutscht. Er zog sich eine stark blutende Wunde zu. Wie die Polizei berichtet, nahm ihn ein vorbeifahrender Autofahrer kurzerhand mit nach Hause. Von dort wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Wunde genäht wurde.

Ein abgefahrener Vorderreifen wurde am Motorrad beanstandet. Während an der Leitplanke nur geringer Sachschaden entstand, wurde das Motorrad schwer beschädigt. Der Sachschaden dürfte laut Polizei bei rund 3000 Euro liegen.

Lauchringen: Vier Verletzte bei Kollision von Motorrädern mit Auto

Auf der B 34 bei Oberlauchringen sind am Samstagmorgen, 16. Juli, drei Motorräder mit einem abbiegenden Auto kollidiert. Vier Personen wurden dabei verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei berichtet, war gegen 11.15 Uhr eine in Richtung Lauchringen fahrende 55-jährige Autofahrerin nach links in einen Feldweg abgebogen.

In diesem Moment überholte eine Motorradgruppe ein Wohnwagengespann und das Auto. Eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin wurde von dem ausscherenden Auto erfasst und stürzte in ein angrenzendes Feld. Eine ebenfalls 26-jährige Motorradfahrerin und ein 38 Jahre alter Motorradfahrer prallten mit ihren Maschinen in das Heck des Autos.

Die drei Fahrerinnen und der beteiligte Mann kamen in verschiedene Kliniken. Die Autofahrerin verletzte sich leicht, die gestürzte Motorradfahrerin schwer. Die beiden anderen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei rund 40.000 Euro. Neben der Polizei war der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten, einem Rettungshubschrauber und einem organisatorischen Leiter im Einsatz, dazu die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk.

Waldshut-Tiengen: Zwei Verletzte bei Unfall und ein entlaufener Hund

Zu einem Unfall, bei dem zwei Autos zusammengestoßen sind, kam es am Freitag, kurz vor 17 Uhr, am Ortsausgang von Tiengen. Eine 23 Jahre alte Frau und ein 46-jähriger Mann erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Mann war von der A 98 kommend auf die bevorrechtigte B 34 nach links in Richtung Tiengen eingebogen. Hierbei war er mit der nach Waldshut fahrenden Frau kollidiert. Die Autos wurden schwer beschädigt.

Bei dem Unfall ist zudem der Hund der Frau entlaufen. Es handelt sich um einen rund 6 Monate alten, grau-weißen American Staffordshire Terrier mit weißer Schwanzspitze. Die Hündin „Lumia“ trägt einen Transponder. Kontakt zur Besitzerin unter Telefon 0175/354 02 64.

St. Blasien: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Motorrad und Auto

Auf der L 150 bei der Urberger Säge sind am Freitagabend, 15. Juli, ein Motorrad und ein Auto kollidiert. Der 65 Jahre alte Motorradfahrer erlitt dabei schwere, die 74-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau von der Landstraße nach links in Richtung Ibach abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn.

Jestetten: Gartenhütte brennt nieder

In der Nacht zum Sonntag, 17. Juli, hat eine Gartenhütte beim Friedhof in Jestetten gebrannt. Das Feuer war laut Polizei gegen 3 Uhr gemeldet worden. Das Feuer entzündete auch die trockene umliegende Bewaldung. Die angerückte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, konnte aber das vollständige Abbrennen der Gartenlaube nicht mehr verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Polizeiposten Jestetten übernommen.

Wutöschingen: Feuer breitet sich aus – zwei Jugendliche leicht verletzt

Ein Feuer an einer Hütte in Wutöschingen-Horheim hat am Freitagabend, 15. Juli, gegen 23 Uhr, auf angrenzende Büsche übergegriffen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Wie die Polizei berichtet, hatten Unbekannte an einer Feuerstelle zwei Paletten angezündet. Zwei Jugendliche, die das Feuer gemeldet hatten, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, auch der Rettungsdienst war vor Ort.