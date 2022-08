von SK

Waldshut-Tiengen: Motorradunfall im Steinatal bei Detzeln

Schwerste Brustkorb- und Rückenverletzungen hat sich ein 45-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L159 im Steinatal am Samstag, 13. August, kurz nach 13 Uhr, zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik gebracht. Die Landstraße war für fast drei Stunden komplett gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam dem Biker kurz hinter Detzeln ein Sattelzug entgegen. Der Motorradfahrer soll zu weit links gefahren sein, wie die Polizei vermutet. Laut Schilderungen bremste der Biker und richtete seine Maschine auf. Hierbei habe er die Kontrolle verloren, sei gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt.

Der 45-Jährige habe sich dabei schwer verletzt, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Den Sattelzug habe er mit seinem Motorrad nicht berührt.

Die Feuerwehr habe die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen unterstützt. Die Landstraße konnte erst um 15.50 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Polizei beziffert den Schaden am Motorrad mit etwa 13.000 Euro, an der Leitplanke mit 1000 Euro.

Stühlingen: Vierjähriger rennt seitlich in ein Auto

Ein vierjähriger Junge ist am Samstag, 13. August, gegen 11.30 Uhr, an der Überquerungshilfe der B314 am Ortseingang Stühlingen seitlich in ein Auto gerannt. Der Junge wurde laut Mitteilung der Polizei leicht verletzt.

Die Polizei beschreibt die Aussage des 28-jährigen Autofahrers so: Der Fahrzeuglenker war Richtung Stühlingen unterwegs, das Kind überquerte die Bundesstraße von links nach rechts und rannte seitlich in das fahrende Auto.

Vorsorglich sei das verletzte Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik geflogen worden.

Waldshut-Tiengen: Gartenhaus und Terrasse brennen ab

Ein Gartenhaus mit Terrasse hinter einem Mehrfamilienhaus ist in der Nacht auf Samstag, 13. August, in Waldshut abgebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer gegen 4.30 Uhr bemerkt. Die Feuerwehren aus Waldshut-Tiengen und Dogern rückten aus.

Laut Angaben wurden Holzhaus und Terrasse komplett zerstört. Zudem fingen mehrere Bäume in der Umgebung Feuer. Wie der Brand ausgelöst worden war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Es soll ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Wutöschingen: Ladung eines Sattelzugs brennt

Aus unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag, 13. August, in Wutöschingen-Horheim der Anhänger eines Sattelzugs in Brand geraten. Löschversuche des Fahrers brachten nichts, wie die Polizei mitteilt. Auch die daraufhin verständigte Feuerwehr hatte Probleme.

Der Lastwagenfahrer habe um 14.50 Uhr Qualm auf dem Anhänger des Sattelzugs entdeckt. Er habe versucht, das Feuer selbst zu löschen. Ohne Erfolg. Die Feuerwehr sei gerufen worden. Der Fahrer habe den Anhänger in ein unbebautes Gebiet gezogen und die Zugmaschine abgekoppelt.

Auch der Feuerwehr sei es nicht gelungen, den mit Mischschrott beladenen Anhänger zu löschen. Er sei zu einem nahe gelegenen Recyclingbetrieb geschleppt und ausgeladen worden. Die Ladung sei dann komplett abgelöscht worden.

Die Polizei schätzt den Schaden am Anhänger auf rund 8000 Euro. Die Feuerwehr Wutöschingen war laut Information mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Dazu Rettungsdienst und Helfer des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes.

Hohentengen: Diebe stehlen hochwertige Fahrräder

Die Polizei warnt: Vermehrt sind in Hohentengen Diebe unterwegs. Zuletzt haben sie laut Mitteilung in der Nacht auf Freitag in der Herdener Straße und im Sonnenrain zugeschlagen.

Insgesamt seien sieben Fahrräder, darunter drei E-Bikes und ein Carbon-Fahrrad sowie Arbeitsgeräte wie Heckenscheren gestohlen worden – aus zumeist zwar geschlossenen aber nicht abgeschlossenen Garagen. Gegen 4.30 Uhr habe jemand ein Motorgeräusch an einem der Zielobjekte gehört.

Laut Polizei wurden seit dem 1. Juni bereits zwölf solcher Taten angezeigt. Im Visier der Diebe seien Fahrräder, die in Garagen, Anbauten oder Schuppen untergebracht seien.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über die Notrufnummer 110 zu melden. Wer Hinweise zur Diebstahlserie geben kann, solle sich beim Polizeirevier Tiengen melden, unter Telefon 07741/8316-0.

Grafenhausen: 49-jähriger Motorradfahrer verunglückt

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag, 13. August, 11.20 Uhr, in der Seewangen Straße zwischen Buggenried und Igelschlatt verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, ist er mit Verdacht auf Rückenverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Der Motorradfahrer soll in der Mitte einer Dreiergruppe unterwegs gewesen sein, als er nach rechts von der Straße abgekommen sei. Er sei ein Stück weit auf dem Feld gefahren, dann an einer Auffahrhilfe für landwirtschaftliche Fahrzeuge gestürzt.

Sein Motorrad musste laut Angaben abgeschleppt werden. Der Sachschaden liege bei rund 6000 Euro.

Höchenschwand: Radfahrer kracht in ein Auto – schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein 56-jähriger Rennradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Samstagmorgen, 13. August, in Höchenschwand. Der Radfahrer kam laut Polizeiangaben schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Fahrradfahrer soll auf einem parallel zur B500 verlaufenden Radweg talwärts unterwegs gewesen sein. Er stieß laut Schilderungen mit einem Auto mit seinem 22-jährigen Fahrzeuglenker zusammen. Der Autofahrer wollte offensichtlich nach links abbiegen, um zur Garage hinter dem Radweg zu gelangen.

Das Rennrad wurde laut Polizei schwer beschädigt, sie schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.