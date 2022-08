von SK

Eine Rotverfärbung des Schreiebaches in Laufenburg hat am Freitagmittag, 12. August, Auswirkungen bis in den Rhein gezeigt. Verantwortlich dafür war eine Baustelle. Dort sollte ausgewaschenes Gesteinswasser über eine Sickervorrichtung gereinigt wieder in den Bach geleitet werden. Aus bislang unbekannter Ursache funktionierte dies jedoch nicht, so dass das mit roten Sedimenten getrübte Wasser in den Bach gelangte. Die Pumpe wurde bis zur Störungsbeseitigung ausgestellt. Die Dienstzweig Gewerbe/Umwelt der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kleiner Flächenbrand in Rickenbach

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagabend, 13. August, gegen 17.30 Uhr, zu einem kleinen Flächenbrand nach Rickenbach ausgerückt. In der Kirchstraße hatte eine Fläche von etwa zehn auf zehn Metern gebrannt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Polizeistreife das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen. Den Rest erledigte die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz war. Die Brandursache ist unbekannt.

Einbruch in Gärtnerei in Wehr-Brennet

Am Freitagabend, 12. August, sind Unbekannte in eine Gärtnerei in Wehr-Brennet eingedrungen. Zwischen 18.30 Uhr und 23.10 Uhr geschah die Tat. Brachial waren der oder die Täter im Innern vorgegangen. Die dort verschlossene Kasse wurde zerstört, um an das verwahrte Bargeld zu kommen. Sämtliche Behältnisse und Räumen wurden durchsucht. Einen vierstelligen Betrag erbeuteten die Einbrecher. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.