von SK

Weilheim: Fünf Personen bei Unfall verletzt, eine davon schwer

Bei einem Unfall in Weilheim wurden am Mittwoch, 24. Augsut, fünf Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger mit seiner Familie gegen 1.10 Uhr von Waldhaus kommend die Bahnholzer Straße (K6556) in Richtung Nöggenschwiel.

Aufgrund der Ortsunkenntnis übersah er eine Rechtskurve und fuhr mit seinem VW Touran die Straße geradeaus weiter, woraufhin er von der Straße abkam. Bei dem Unfall wurde die 33-jährige Beifahrerin schwer verletzt, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die drei mitfahrenden Kinder und der Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Fahrzeug gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Auch die Feuerwehr war im Einsatz