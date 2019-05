Was war die wichtigste Debatte für Ihre Fraktion in den vergangenen fünf Jahren?

„Von diesen gab es einige“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der FDP im Gemeinderat Waldshut-Tiengen, Harald Ebi. Im einzelnen: „Die Spitalschließung in Bad Säckingen, die Personaldebatte in und um das Krankenhaus in Waldshut, die Kunstrasenplätze, die Sanierung des Kornhauses in Waldshut, die Personalfluktuation im städtischen Hoch- und Tiefbauamt sowie die Wahl des neuen Waldshut-Tiengener Bürgermeisters Joachim Baumert.“

Harald Ebi, ist seit 15 Jahren Fraktionsvorsitzender der FDP im Gemeinderat von Waldshut-Tiengen und tritt am 26. Mai wieder an. | Bild: privat

Welches Thema führte in Ihrer Fraktion zu den heftigsten Diskussionen?

„Das war neben der Änderung des Zentrenkonzepts auch die oben bereits erwähnte Fluktuation im Bauamt der Stadt Waldshut-Tiengen. Die Wahl des neuen Beigeordneten, Stellenbesetzungen und die Neugestaltung der Hundesteuer. Allen voran aber die Personalführung der städtischen Mitarbeiter durch den Oberbürgermeister.“

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Wie war Ihr Standpunkt zu folgenden Themen der vergangenen fünf Jahre?

Hier wollten wir von der FDP-Fraktion ihre Haltung zu den Themen Freibadschließung/Bürgerentscheid, Stadthallen-Sanierung (Waldshut) und Verkehrskollaps auf der B 34 wissen.

Kreis Waldshut „Als Landrat ist man auch eine Art Außenminister“, sagt der Waldshuter Landrat Martin Kistler über seine Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Bürgerentscheid: „Hier haben wir uns klar für den Erhalt beider Freibäder in Waldshut-Tiengen ausgesprochen. Damit hätten wir eine Polarisierung innerhalb der Bürgerschaft vermieden, ebenso eine Spaltung der Doppelstadt. Der Bürgerentscheid hätte vermieden werden können, hätten wir von Anfang an beide Bäder saniert. So gibt es am Ende keine Sieger – weder Gemeinderat, Oberbürgermeister oder Verwaltung. Es gibt nur Verlierer.

Kreis Waldshut Die Nagra prüft die Verpackung sämtlichen Schweizer Atommülls in Leibstadt Das könnte Sie auch interessieren

Stadthallen-Sanierung: „Der Umbau und die Sanierung der Waldshuter Stadthalle mit Hallenbad und Sauna war in meinem Sinne. Die Kosten dafür aber eindeutig zu hoch.“

Meinung FDP-Gemeinderatsfraktion Waldshut-Tiengen: Unkonventionelle Vorschläge für die Doppelstadt von Kai Oldenburg Das könnte Sie auch interessieren

Verkehrskollaps B 34: „Die regelmäßigen Staus auf der B 34 sind unzumutbar. Und nicht nur das. Sie sind auch geschäftsschädigend. Verursacht werden sie aus unserer Sicht durch zu viele Lastwagen, den Pendlerverkehr und den Einkaufstourismus mit Mehrwertsteuer-Rückerstattung.

Waldshut-Tiengen Der Gemeinderats-Check: Für die CDU war der Spital-Ausstieg das schwierigste Thema Das könnte Sie auch interessieren

Welches Thema war für Ihre Fraktion das wichtigste in der Legislaturperiode?

„Das waren mehrere Themen. So der Ausstieg der Stadt beziehungsweise des Spitalfonds aus der damaligen Spitäler Hochrhein GmbH, die Stadthallen-Sanierung in Waldshut, der Erhalt des Waldshuter Freibades, mehr Kindergartenplätze in der Stadt, die Diskussion um ein neues Parkhaus und die Sanierung des Waldshuter Kornhauses. Ich bedaure sehr, dass die Stadtbibliothek nicht vom Kornhaus in die Räume der Stoll-Vita-Stiftung verlagert wurde.“

Waldshut-Tiengen Der Gemeinderats-Check: Für die SPD ist es gut, dass es weiterhin zwei Grundschulen in Tiengen gibt Das könnte Sie auch interessieren

Was war Ihr größter Erfolg, was die größte Niederlage?

„Der Gemeinderat entscheidet als Gremium, somit kann ich für mich selbst den Anspruch auf Erfolg oder Niederlagen nicht in Anspruch nehmen.“

Waldshut-Tiengen Der Gemeinderatscheck: Für die Freien Wähler war die Debatte um das Krankenhaus wichtiger als die Diskussion um das Waldshuter Freibad Das könnte Sie auch interessieren

Wo sieht Ihre Fraktion noch dringenden Handlungsbedarf, den sie in den vergangenen fünf Jahren nicht durchsetzen konnte?

„Grundsätzlich: Der Gemeinderat sollte als Einheit zusammenarbeiten. Handlungsbedarf haben wir bei der Lösung der Parkplatzproblematik (neues Parkhaus), flexiblere Öffnungszeiten auf den Rathäusern, bessere Ärzteversorgung im ländlichen Raum, schneller Bau einer Umfahrung von Waldshut-Tien­gen, bezahlbarer Wohnraum, Bau der zweiten Rheinbrücke. Die Liste könnte ich noch weiter ausbauen. Für mich gibt es noch viel zu tun. Auf jeden Fall das Ohr beim Bürger haben.“

Welche Themen brachten Sie selbst auf die Agenda?

„Wir haben immer wieder Themen angeregt und auch verwirklicht. Aber bei jeder Idee brauchen wir die Unterstützung anderer Fraktionen.“

Waldshut-Tiengen Der Gemeinderatscheck: Für die Grünen war die Einführung des Sozialpasses ein Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Wo kritisieren Sie sich selbst?

„Dass ich das ein oder andere Thema zu emotional angegangen bin. Es gibt Menschen, die sich persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand eine Meinung ausspricht.“

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der Verwaltung?

„Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist angespannt.“

Waldshut-Tiengen "In meiner Musik steckt ganz viel Heimat", sagt der Waldshut-Tiengener Musiker Max Mutzke über seinen bevorstehenden Auftritt in der Heimat Das könnte Sie auch interessieren

Welche Themen sind für Sie in der nächsten Legislaturperiode wichtig?

„Wir brauchen einen Masterplan für Waldshut-Tiengen sowie dringend ein weiteres Parkhaus in Waldshut“, erklärt FDP-Fraktionschef Harald Ebi mit Nachdruck. Und: „Das gleiche gilt für bezahlbaren Wohnraum. Zudem setzen wir uns für zentrale Wärmeversorgungen von Wohngebieten durch Hackschnitzelanlagen ein. Ganz wichtig ist mir, dass wir eine Vision für unsere Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und wir benötigen Antworten auf folgende Fragen: Wo soll die Reise in naher Zukunft hingehen? Wie nehmen wir die Bürger mit?“