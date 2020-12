von Brigitte Chymo

In der Murger Ortsmitte gingen die Arbeiten am Apotheken- und Ärztehaus auch 2020 weiter und nach rund zwei Jahren Bauzeit werden Anfang Januar nun die Schwarzwald Apotheke im Erdgeschoss und das Ärztezentrum Hochrhein im ersten Obergeschoss ihren Betrieb aufnehmen. Voraussichtlich im Mai eröffnet dann im zweiten Obergeschoss eine Zahnarztpraxis. Der Umzug des Technischen Bauamts in sein neues Domizil ist ebenfalls für das Frühjahr geplant.

Die Arbeiten am Murger Apotheken- und Ärztehaus sind weit fortgeschritten. Am 11. Januar werden das Ärztezentrum Hochrhein und die Schwarzwald Apotheke ihren Betrieb aufnehmen. | Bild: Brigitte Chymo

Parallel zum Bau am Apotheken- und Ärztehaus rollten ab April die Bagger auf der Murger Hauptstraße. Das sorgte für Aufregung. Denn seitdem gelangen die Autofahrer nur noch auf teilweise sehr engen Umwegen von einem Ortsende zum anderen.

Murg Die Eröffnung naht: Letzter Schliff am Apotheken- und Ärztehaus Das könnte Sie auch interessieren

Weil zusätzlich zu den Sanierungsarbeiten „Murger Mitte“ mit neuem Rathausvorplatz, Gehwegen und Parkbuchten längs der Hauptstraße auch die Kanalisation zwischen Ecke Murgtalstraße und Friedenstraße aufdimenisoniert wurde, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis September 2021. Dieser Termin sorgte für weitere Aufregung. Vielen Bürgern ist bis heute unverständlich, warum die Murger Ortsdurchfahrt solange gesperrt bleiben muss.

Seit dem Spatenstich im Juli 2019 ist das neue Baugebiet „Auf Leim“ inzwischen weit fortgeschritten. Die Erschließung ist abgeschlossen, und die Vergabe der Bauplätze ist in vollem Gange, so dass die Bauherren im nächsten Jahr mit der Bebauung ihrer Grundstücke starten können.

250 Bewerber auf die 29 gemeindeeigenen Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser hatte die Gemeinde veranlasst, nicht nach Warteliste, sondern nach einem Punktesystem vergeben. Die Gemeinde veräußert zusätzlich drei Bauplätze für Mehrfamilienhäuser, 20 weitere Bauplätze sind in privater Hand.

Murg Die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Auf Leim“ beginnt Das könnte Sie auch interessieren

Vor diesem Hintergrund sind zusätzliche Kindergartenplätze in der Gemeinde Murg besonders wichtig. Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 eröffnete die neue Kindertagesstätte „In der Mühle“, die in jeweils drei Gruppen für über und unter Dreijährige Platz für mehr als hundert Kinder hat.

Die Gemeinde Murg finanzierte das Fünf-Millionen-Projekt, Träger ist die katholische Kirche. Ein zweiter Kindergarten mit ganz anderem Konzept geht in Oberhof an den Start. Es handelt sich um einen Bauernhof-Wald-Kindergarten Mooszwerge, der bis zu 20 Kinder aufnehmen kann. Träger ist die Kita Natura eG.

Murg Spielen in freier Natur: Waldkindergarten in Oberhof offiziell eingeweiht Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls in Oberhof realisierte sich ein lang gehegter Bürgerwunsch. Im Erdgeschoss der Ortsverwaltung entstand ein Bürgertreff, in dem jetzt nicht nur die Ortschaftsratsitzungen stattfinden, sondern der auch von Vereinen genutzt wird und von Privaten gemietet werden kann. Schließlich rückt in Oberhof das schnelle Internet näher.

Nach langem Warten auf die Förderzusage, konnte die Gemeinde Anfang Dezember mit den Breitbandausbau für Hänner und Oberhof beginnen. Startpunkt ist Hänner, ab 2022 soll es in Oberhof weitergehen. Die Gemeinde schloss über 520 Verträge für einen Breitbandanschluss an Grundstücke in Hänner und Oberhof ab, das entspricht einem sehr guten Prozentsatz von knapp 90 Prozent der möglichen Verträge.

Der neue Bürgertreff in Oberhof Vereinen genutzt, kann aber auch von Privaten gemietet werden. Der Ortschaftsrat Oberhof in der Küche des Bürgertrefffs (von links) Lars-Benja Brokal, Angelika Eckert, Ursula Rünzi und Ortsvorsteher Roland Baumgartner. | Bild: Brigitte Chymo

Was war noch in 2020?

Corona: Obwohl Corona für ordentliche Verluste auf der Einnahmenseite der Gemeinde Murg verantwortlich ist, wird der Haushalt 2020 mit einem blauen Auge davonkommen und sogar einen Überschuss erwirtschaften. Ein Grund ist, die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Staates, ein anderer die Einsparungen. Sämtliche nicht erforderlichen Projekte wurden auf Eis gelegt, und die meisten der geplanten Veranstaltungen fanden nicht statt. Außerdem blieb das Freibad geschlossen. Etliche Gemeinderatssitzungen fielen aus, andere fanden unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen zunächst in der Murgtalhalle, dann im Schmiedledick-Saal in Hänner statt. Offizielle Eröffnungen, zum Beispiel für Bürgertreff oder Kindergarten „In der Mühle“ konnten nicht stattfinden und werden später nachgeholt.

Obwohl Corona für ordentliche Verluste auf der Einnahmenseite der Gemeinde Murg verantwortlich ist, wird der Haushalt 2020 mit einem blauen Auge davonkommen und sogar einen Überschuss erwirtschaften. Ein Grund ist, die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Staates, ein anderer die Einsparungen. Sämtliche nicht erforderlichen Projekte wurden auf Eis gelegt, und die meisten der geplanten Veranstaltungen fanden nicht statt. Außerdem blieb das Freibad geschlossen. Etliche Gemeinderatssitzungen fielen aus, andere fanden unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen zunächst in der Murgtalhalle, dann im Schmiedledick-Saal in Hänner statt. Offizielle Eröffnungen, zum Beispiel für Bürgertreff oder Kindergarten „In der Mühle“ konnten nicht stattfinden und werden später nachgeholt. Zechenwihler Hotzenhaus: In Baden-Württemberg war das Zechenwihler Hotzenhaus Denkmal des Monats März 2020. Bei der Sanierung geht es voran. Eine Stahlkonstruktion wurde als Innenskelett eingebaut, das Dach ist ausgebessert und inzwischen sind die Gipser dabei, die schadhaften Stellen an der Außenfassade auszubessern beziehungsweise neu zu verputzen.

Murg Immer wieder gibt es bei der Sanierung des Zechenwihler Hotzenhauses Überraschungen, die individuell gelöst werden müssen. Denn das Haus steht unter Denkmalschutz Das könnte Sie auch interessieren

Klima: Als Klimaschutzgemeinde machte Murg weiter von sich reden und wurde von der Agentur für Erneuerbare Energien e.V. für Juni zur „Energie-Kommune des Monats“ gewählt. Ein Vorzeigeprojekt der Gemeinde Murg das zentrale Versorgungsnetz der Kalten Nahwärme im Baugebiet „Auf Leim“.

Als Klimaschutzgemeinde machte Murg weiter von sich reden und wurde von der Agentur für Erneuerbare Energien e.V. für Juni zur „Energie-Kommune des Monats“ gewählt. Ein Vorzeigeprojekt der Gemeinde Murg das zentrale Versorgungsnetz der Kalten Nahwärme im Baugebiet „Auf Leim“. Feuerwehr: Das neue Löschgruppen- und Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/KatS wurde offiziell an den Ausrückebereich Nord übergeben. Das neue Fahrzeug ersetzt seinen 37 Jahre alten Vorgänger und kostete 400.000 Euro. Wegen Corona fand die Übergabe nur in kleinstem Kreis statt.

Das neue Löschgruppen- und Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/KatS wurde offiziell an den Ausrückebereich Nord übergeben. Das neue Fahrzeug ersetzt seinen 37 Jahre alten Vorgänger und kostete 400.000 Euro. Wegen Corona fand die Übergabe nur in kleinstem Kreis statt. Statistik: Die Gemeinde Murg hat 7026 Einwohner (Vorjahr 7018 Einwohner), 412 Personen zogen aus Murg weg (Vorjahr 508), 485 Personen zogen nach Murg (Vorjahr 484). Es gab 52 Geburten (Vorjahr 53) und 72 Sterbefälle (Vorjahr 57). Stand 27. Dezember gab es bisher 116 an Corona erkrankte Personen in der Gemeinde.