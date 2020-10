„Die 20 Kinder, die seit dem 1. September den Bauernhof-Wald-Kindergarten Mooszwerge in Oberhof besuchen, fühlen sich pudelwohl, denn sie dürfen sich auch mal richtig dreckig machen“, erklärte die Kindergartenleiterin Julia Oeschger bei der offiziellen Einweihung, die am Mittwoch etwas verspätet wegen Corona, stattfand.

Da sich der Kindergarten in der Nähe eines Bauernhofes befindet, haben die Kinder direkten Kontakt zu dessen Tieren und den Feldern. Wie die Erzieherinnen erklärten, sind die Kinder kaum im Bauwagen zu halten, wenn draußen ein Traktor oder sonst ein landwirtschaftliches Fahrzeug vorbei rattert. Besonders wohl fühlen sich die Kinder, wenn sie auf dem Bauernhof direkt mit den Kühen in Kontakt kommen. Wie Johann Oeschger, der den Bauernhof bewirtschaftet, augenzwinkernd erklärte, helfen die Kinder beim Füttern der Tiere eifrig mit, so dass er ohne sie, nicht wüsste, was er machen sollte.

Dank für Unterstützung

Julia Oeschger nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Helfern, den Kooperationspartnern, der Schule und natürlich der Gemeinde Murg, für die Unterstützung zu bedanken. Auch viele Sponsoren haben das Projekt durch Geld- und Sachspenden unterstützt. Nur dank dieser Hilfe war es möglich, das Projekt innerhalb so kurzer Zeit, das heißt innerhalb eines Jahres, über die Bühne zu bringen: Von der Genehmigung im Dezember durch die Gemeinde bis zum Aufstellen des Bauwagens, vergingen sogar nur acht Monate.

Der Ausbau und die Gestaltung des Geländes wurde durch freiwillige Helfer durchgeführt, wie dies in Form eines Filmes demonstriert wurde. Danach waren die 20 Kindergartenplätze schnell ausgebucht.

Ähnlich positiv äußerten sich Bürgermeisterstellvertreterin Gaby Döbele-Kreuz und Ortsvorsteher Roland Baumgartner in ihren Grußworten: Als dem Gemeinderat das Projekt am 1. Dezember 2019 vorgestellt wurde, haben sie nach kurzem Überlegen, sofort zugestimmt und es mit 10.000 Euro Anschubfinanzierung unterstützt. Es war klar, dass bei der Kindergartenplanung noch zu wenige Plätze, trotz des Neubaus in der Mühle in Murg, zur Verfügung standen, so dass es sich beim zusätzlichen Wald-Kindergarten, um eine Winn-Winn-Situation handelte. Neben den Kindern aus Murg und Ortsteilen, wurden bewusst auch acht Kinder aus Laufenburg aufgenommen.

Alle Besucher, die wegen der Corona-Pandemie, auf die Vertreter der Gemeinde und die Helfer beschränkt waren, unter den sich Amtsleiter Werner Vökt und Rektorin der Grundschule Niederhof, Xenia Hertel befanden, waren von der praktischen Konzeption des Bauernhof-Wald-Kindergartens sehr begeistert.