von Herbert Schnäbele

Seit über 25 Jahren pflegen die Gemeinden Lauchringen und St. Pierre de Chandieu in Frankreich eine lebendige Freundschaft. Initiatoren und Träger der Partnerschaft blicken heute mit Stolz auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Sie ist geprägt von einem intensiven Austausch und vielen Freundschaften.

1997: Hinweisschilder am Ortseingang von Lauchringen dokumentieren die Partnerschaft mit der Gemeinde St. Pierre de Chandieu. | Bild: Rudi Franck/Repro Herbert Schnäbele

Erste Kontakte gibt es schon im Jahr 1992

Schon im Jahr 1992 erfolgten durch die Initiative von Oberstudienrat Josef Hass, der als Vermittler und Begründer von über 30 Partnerschaften zwischen südbadischen und französischen Gemeinden aktiv war, erste Kontakte zwischen Gemeindevertretern und den Feuerwehren beider Ortschaften.

Interesse an der Aussöhnung beider Völker

Ein Glücksfall in den Bemühungen um die Partnerschaft waren damals in Lauchringen die Gemeinderätin Hedwig Maute und auf französischer Seite Serge Thelen, der aufgrund leidvoller Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg ganz besonders an einer Aussöhnung der beiden Völker interessiert war.

1995: Eine Lauchringer Delegation ist zu Gast in Frankreich. Franzosen und Deutsche lernen sich schon mal kennen. | Bild: Dietmund Schwarz

Gemeinderatsbeschluss folgt ein Jahr später

Eine vergleichbare Größe und Struktur der Gemeinden und eine maßvolle Entfernung waren die Grundvoraussetzungen für den Gemeinderat von Lauchringen, der bereits am 15. Dezember 1993 nahezu einstimmig den Beschluss fasste, mit einer französischen Gemeinde eine Partnerschaft einzugehen. Bereits am 7. Februar 1994 wurde in Lauchringen ein Partnerschaftskomitee gegründet. Erste Vorsitzende des Komitees war Sibylle Kratzin, die im Laufe des Jahres 1994 bereits rund 20 Begegnungen mit etwa 1000 Beteiligten auf beiden Seiten initiierte.

2004: Lauchringens damaliger Bürgermeister Bertold Schmidt, Monika Franck, Chantal Palme (beide langjährige Vorsitzende der jeweiligen Partnerschaftskomitees) und Schmidts damaliger Amtskollege Roger Vayssiere (von links) bei einem Besuch des Musikvereins Oberlauchringen in St. Pierre de Chandieu. | Bild: Rudi Franck

Bei den Bürgermeistern springt der Funke über

Letztlich waren die Sympathie und das Überspringen des Funkens zwischen den Bürgermeistern von Lauchringen, Bertold Schmidt, und Roger Vayssiere von St. Pierre de Chandieu, den beteiligten Vereinsvertretern und vielen Einwohnern auf beiden Seiten Garant für das gedeihliche Wachstum der Freundschaft. Dennoch dauerte es bis zur offiziellen Verschwisterung noch weitere zwei Jahre.

1996: Lauchringens Bürgermeister Bertold Schmidt unterschreibt beim ersten Teil der Verschwisterung in St. Pierre des Chandieu die Partnerschaftsurkunden. | Bild: Dietmund Schwarz

Urkunden werden 1996 und 1997 unterschrieben

Mit großen Feierlichkeiten wurde die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden im Oktober 1996 in St. Pierre de Chandieu und im Mai 1997 in Lauchringen vollzogen. In der Folge entwickelte sich zwischen vielen Vereinen und Gruppierungen, aber auch bei einzelnen Einwohnern eine rege Freundschaft mit regelmäßigen jährlichen Begegnungen. Besonders erfreulich ist der seit 1994 jährlich stattfindende Jugendaustausch.

1997: Die Bürgermeister Roger Vayssiere (links) und Bertold Schmidt besiegeln mit ihren Unterschriften in Lauchringen die Verschwisterung. Links: Sibylle Kratzin, damals Vorsitzende des Lauchringer Partnerschaftskomitees. | Bild: Repro Herbert Schnäbele

Die beiden Nachfolger führen die Partnerschaft fort

Die Lebendigkeit der Freundschaft, die heute von den Bürgermeistern Thomas Schäuble in Lauchringen und Raphael Ibanez in St. Pierre de Chandieu im Sinne ihrer Vorgänger maßgeblich gefördert und fortgeführt wird, erfährt nicht nur durch die regelmäßigen Begegnungen, sondern auch durch die Feier der verschiedenen Jubiläen eine besondere Intensität.

2022: Das Bouleturnier in Lauchringen ist immer ein willkommener Anlass für eine Begegnung. Die französischen Freunde aus St. Pierre de Chandieu, sind auch diesmal angereist. Auf dem Bild die Teilnehmer des diesjährigen 17. Bouleturniers: Roland Mathis, Chantal Palme, Nathalie Mathis, Fabienne Palaton und André Ferra mit Barbara von Schnurbein und Andreas Ulrich (von links) vom Komitee in Lauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Partnerschaft zwischen Lauchringen und St. Pierre de Chandieu: Das ist die Partnergemeinde Die Partnergemeinde hat etwa 4500 Einwohner und liegt rund 20 km südöstlich von Lyon im Département Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie ist rund 440 km von Lauchringen entfernt. Trotz der Nähe zur Metropole Lyon hat sich St. Pierre seinen dörflichen Charakter bewahrt. Berühmt ist der Carneval de St. Pierre des Chandieu, der jedes Jahr im März mehrere 10.000 Besucher anlockt und regelmäßig auch von einer Lauchringer Abordnung besucht wird. Das ist das Partnerschaftskomitee Lauchringen Das Partnerschaftskomitee wurde am 7. Februar 1994 gegründet und umfasst aktuell 107 Mitglieder. Vorsitzende seit der Gründung bis zum Jahr 2002 war Sibylle Kratzin. Als ihre Nachfolgerin wirkte Monika Franck, als langjährige Vorsitzende des Komitees bis zum Jahr 2018. Sie wurde 2019 zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 2018 ist Barbara von Schnurbein die neue Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Das Komitee unterstützt Vereine und Interessenten und hilft bei der Organisation der Begegnungen. Jährlich gibt es eine Arbeitsbesprechung mit dem französischen Partnerschaftskomitee zur Vorbereitung der geplanten Begegnungen und Aktivitäten. Informationen gibt es im Internet (www.dffk-lauchringen.de).

2016: Raphael Ibanez, Bürgermeister der Lauchringer Partnergemeinde, die beiden Vorsitzenden der jeweiligen Partnerschaftskomitees, Chantal Plame und Monika Franck, und Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, bei der Feier zum 20-Jährigen der Verschwisterung in St. Pierre de Chandieu. | Bild: Herbert Schnäbele

Große Feiern zum Zehn-, 20- und jetzt 25-Jährigen

Nach den großen Verschwisterungsfeiern 1996 und 1997, die jeweils von einer rund 200-köpfigen Delegation der jeweiligen Gegenseite gekennzeichnet waren, wurden 2006/2007 auf beiden Seiten der zehnjährige und 2016/2017 der 20-jährige Geburtstag der Partnerschaft, ebenfalls mit großen Besucherdelegationen, gefeiert. Zur jüngsten Feier des Jubiläums zum 25-Jährigen fährt Anfang Oktober erneut eine größere Delegation aus Lauchringen in die Partnergemeinde St. Pierre de Chandieu.

2017: Gegenbesuch ein Jahr später – Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, Dolmetscherin Natalie Bercher, Schäubles französischer Amtskollege Raphael Ibanez und die Künstlerin des überreichten Werks aus St. Pierre de Chandieu (von links). | Bild: Rudi Franck

Stimmen zur Partnerschaft von Lauchringen und St. Pierre de Chandieu:

Barbara von Schnurbein, Vorsitzende des Deutsch-Französischen Freundeskreises. | Bild: Herbert Schnäbele

Frau von Schnurbein, wie sehen Sie als neue Vorsitzende des Partnerschaftskomitees die Freundschaft mit St. Pierre de Chandieu in ihrer Gesamtheit?

Ich finde es sehr schön, dass seit über 20 Jahren so viele Leute dabei sind und sich dadurch viele Freundschaften entwickelt haben. Besonders erfreulich ist, dass auch immer wieder neue Freundschaften dazu kommen und so die Partnerschaft lebendig bleibt und sich weiter entwickelt.

Monika Franck, langjährige Vorsitzende des Deutsch-Fanzösischen Freundeskreises. | Bild: Herbert Schnäbele

Frau Franck, Sie haben sich über 18 Jahre lang als Vorsitzende und davor als stellvertretende Vorsitzende im Komitee des Deutsch-Französischen Freundeskreises engagiert. Gab es in dieser Zeit ein besonderes eindrückliches Erlebnis und was hat Ihnen die Freundschaft mit St. Pierre gegeben?

Sehr eindrucksvoll und immer noch sehr präsent in der Erinnerung war die Einladung unserer französischen Freunde zum 50-jährigen Gedenktag anlässlich der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Wir trafen dort deutsche und französische Jugendliche, die sich sehr intensiv mit dem Frieden und der Aussöhnung der Völker befasst haben.

Was hat mir die Freundschaft gegeben? Es war für mich sehr eindrucksvoll, wie viele Freundschaften zwischen den Einwohnern der Partnergemeinden geknüpft wurden. Gleichzeitig fand ich großen Gefallen daran, mit einem gut aufgestellten Team im Lauchringer Komitee zusammen arbeiten und so dem Gedanken der Freundschaft und Völkerverständigung wichtige Impulse geben zu können.

Edwin Ebi, ehemaliger Kommandant der Feuerwehr Lauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Herr Ebi, was war ausschlaggebend, dass Sie als damaliger Kommandant der Feuerwehr Lauchringen 1992 bei einer der ersten Begegnungen von offiziellen Gemeindevertretern mit dabei waren? Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Die Feuerwehr in St. Pierre de Chandieu hat einen sehr hohen Stellenwert und ist eng an die Gemeindeverwaltung angebunden. Sie übernimmt neben der Brandbekämpfung auch gleichzeitig die Aufgaben des Rettungsdienstes. So war es naheliegend, dass neben den Bürgermeistern und Gemeinderäten auch die Verantwortlichen der Feuerwehren frühzeitig Kontakt aufnehmen sollten. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Das größte Hindernis für eine solche Partnerschaft sehe ich in der Sprachbarriere.