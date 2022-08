Bodensee

Land unter! Als die Ufer von Konstanz, Allensbach und Reichenau überflutet wurden

Das Jahrhundert-Hochwasser am Bodensee überflutete 1999 etliche Areale in Konstanz, Allensbach und auf der Reichenau. Über Wochen schwappte das Seewasser über das Ufer. So erinnern sich Betroffene an damals.