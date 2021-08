von SK

Wer nicht gegen Corona geimpft ist, nicht als genesen gilt oder zur Gruppe der Ausnahmefälle gehört – beispielsweise Schüler – benötigt vielerorts nun die Bestätigung eines negativen Antigen-Schnelltests. Doch die Zeit der großen kommunalen Testangebote scheint vorbei zu sein und die Zahl der Testanbieter hat sich deutlich verringert.

Wo wird im Kreis Waldshut derzeit noch auf Corona getestet? Hier die Übersicht (Stand: 20. August 2021):

Wehr Jehle Ferienwohnung Südschwarzwald, Steinenstraße 7, 79664 Wehr, Mo-Fr 15-18 Uhr auf Anfrage

Praxis Boedeker, Höfstraße 25, 79664 Wehr; Todtmoos Praxis Boedeker, Hauptstraße 1, 79682 Todtmoos; Bad Säckingen Corona Testzentrum Medix, Festplatz, 79713 Bad Säckingen, Mo-So 17-20 Uhr Laufenburg Teststation dm-Markt Laufenburg (Filiale 1105), Im Laufenpark 5, 79725 Laufenburg, Mo 9-12.30 Uhr Mi 9-12.30 Uhr Fr 13-18.30 Uhr Sa 9-16.30 Uhr; Murg Getränke Strasser, Dieringerstraße 45, 79730 Murg, Mo-Fr 8.30-17.30 Uhr Sa 9-13 Uhr; Rickenbach Hotzenwald-Apotheke Rickenbach, Kirchstraße 13, 79736 Rickenbach Herrischried Teststation Rotmooshalle Herrischried, Sägestraße 17/1, 79737 Herrischried, Mo-Sa 17-18 Uhr

Praxis Boedeker, Schachenbühlstraße 2A, 79737 Herrischried; Waldshut-Tiengen Corona Teststelle Tiengen, Westendstraße 3, 79761 Waldshut-Tiengen, Mo-Sa 9-19 Uhr So 14-18 Uhr;

Testzentrum Marktplatz Tiengen, Marktplatz, 79761 Waldshut-Tiengen, August und September geschlossen;

Klinikum Hochrhein GmbH, Kaiserstraße 93-101, 79761 Waldshut-Tiengen, Keine Bürgertestung;

Drive-In Teststation am Feuerwehrgerätehaus, Von-Opel-Straße 2a, 79761 Waldshut-Tiengen, Mo-Fr 7.30-16 Uhr; Klettgau Praxis Bastians, In der Bütze 24, 79771 Klettgau;

Teststation dm-Markt Klettgau (Filiale 1986), Weisweiler Straße 9, 79771 Klettgau, Mo 13-14.30+17-18.30 Mi 13-14.30 Uhr Fr 15-18.30 Uhr Sa 9-14.30 Uhr; Albbruck Corona Teststelle Albbruck, Badstraße 12, 79774 Albbruck, Mo-Fr 13-19 Uhr Sa/So 9-19 Uhr; Stühlingen Hausarztpraxis Haarmann & Kau, Hallauerstraße 9, 79780 Stühlingen Lauchringen Corona Teststelle Lauchringen, Jahnstraße 3, 79787 Lauchringen, Mo-Sa 9-19 Uhr So 14-19 Uhr;

Praxis James, Hauptstraße 37, 79787 Lauchringen; Küssaberg Praxis Eschbach, Unterer Hardtweg 1, 79790 Küssaberg Jestetten Zahnarztpraxis Reinbold, Schaffhauserstraße 22, 79798 Jestetten Hohentengen Drive-In Testzentrum am FWGH, Gewerbestraße 5, 79801 Hohentengen a.H., Mo 6.45-8 Uhr Di+Fr 19-20 Uhr; St. Blasien Praxis Strauß, Fürstabt-Gerbert-Straße 8, 79837 St. Blasien;

Praxis Bull/Drobach, Bernau-Menzenschwander-Straße, 79837 St. Blasien;

Internisten St. Blasien, Menzenschwanderstraße 9, 79837 St. Blasien Bonndorf Kolonya Schnelltestzentrum, Martinstraße 36, 79848 Bonndorf, Mo-Fr 10-21 Uhr Sa 8-22 Uhr So 10-21 Uhr;

Schwarzwald Apotheke Bonndorf, Martinstraße 25, 79848 Bonndorf

Praxis Dr. Grohmann und Rentzsch Martinstraße 55A, 79848 Bonndorf; Höchenschwand Kommunale Teststelle Höchenschwand, Dr.-Rudolf-Eberle-Strasse 4, 79862 Höchenschwand, noch nicht ganz klar; Grafenhausen Teststation Grafenhausen (im Hagehus), Schmittengraben 1, 79865 Grafenhausen, Mo+Do 8.45-9.30 Uhr Mi+Fr 16-18 Uhr; Bernau Praxis Dr. Bork, Riggenbacher Landstraße 1, 79872 Bernau

Testzentrum Weierle, Gewerbestraße 12, 79872 Bernau OT Weierle, Mo 7-11 Uhr+17-18 Uhr Di 16-17 Uhr Mi 16-18 Uhr Do 16-19 Uhr Fr 16-17 Uhr Sa 18-19 Uhr.

Das Landratsamt Waldshut, das diese Daten online hier pflegt und regelmäßig aktualisiert, rät: „Bitte rufen Sie bei den Arztpraxen oder Apotheken an, um einen Termin zu vereinbaren.“ Eine Übersicht über die Corona-Schwerpunktpraxen gibt die Kassenärztliche Vereinigung auf ihrer Homepage.

