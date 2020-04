Ist der Fachkräftemangel in der Region schon unter normalen Umständen ein großes Problem, so zeigen die personellen Mängel in der aktuellen Corona-Krise insbesondere im Gesundheitswesen erhebliche Auswirkungen. Um die vorhandenen personellen Lücken zu stopfen veröffentlicht der Landkreis Waldshut nun einen Appell an Pflegefachkräfte und Hilfskräfte im Kreisgebiet, sich zu melden.

„Die Corona-Epidemie stellt den Gesundheitsbereich vor große Herausforderungen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Mehr denn je sind Fachkräfte gesucht, um das vom Landkreis Waldshut und dem Klinikum Hochrhein entwickelte Konzept für die medizinische und pflegerische Versorgung der Bevölkerung realisieren zu können, in das auch weitere Kliniken und Rehazentren im Landkreis eingebunden sind.

Ziel sei es, die Patienten, sowohl Covid-19-Erkrankte als auch die Nicht-Covid-19-Kranken, in den verschiedenen Einrichtungen behandeln zu können. Das gehe aber offenbar nicht ohne weitere Unterstützung, die der Landkreis nun dringend sucht.

Der Verwaltungsstab des Landratsamtes sucht konkret: examinierte Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegehelfer sowie Angehörige von

pflegenahen Gesundheitsberufen. Auch Hilfskräfte seien willkommen, heißt es in der Mitteilung weiter: „Diese brauchen keine pflegerische Ausbildung, sie werden angelernt.“

Alle Interessierten können sich telefonisch melden unter 07751/86 2101 oder per Mail an ordnungsamt@landkreis-waldshut.de.