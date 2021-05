von SK

Das Polizeipräsidium Freiburg warnt vor betrügerischen Anrufen. Seit Donnnerstagvormittag, 6. Mai, gingen beim Polizeiprädidium Freiburg zahlreiche Hinweise über sogenannte Anrufstraftaten ein.

Die Polizei schildert den Vorgang wie folgt: Der betrügerische Anrufer gibt sich gegenüber seiner angerufenen Opfer als Polizeibeamter aus und fordert eine hohe Geldsumme als Kaution, da ein Familienmitglied des angerufenen angeblich einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Diese Anrufe treten im jetzigen Moment in allen Stadt- und Landkreisen des Polizeipräsidiums auf. Wie die Polizei mitteilt, seien die Betrüger sehr aktiv und hinterlassen bei den Anrufen keine zurückverfolgbaren Spuren.

Zwar melden vereinzelte Betroffene diesen Vorfall der Polizei, jedoch ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es bislang in aktueller Serie zu keiner Geldübergabe gekommen. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass die betrügerischen Anrufe weiter andauern werden, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Folgende Tipps sollten Sie laut Polizei beachten:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder diese telefonisch bei Ihnen einfordern.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Seien Sie stets misstrauisch.

Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe!

Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich.

Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen.