Die Sehnsucht nach der großen Liebe lässt Menschen manchmal sehr offenherzig und auch risikofreudig werden. Damit werden sie aber auch angreifbar. Das gilt erst recht dann, wenn sich die Suche nach großen Gefühlen und Partnerschaft im Internet abspielt. Denn in der Anonymität der unübersichtlichen Weiten des Netzes tummeln sich Verbrecher, die vor allem auf finanzielle Bereicherung aus sind. Dafür sind sie auch zu gern bereit, ihren Opfern teils monatelang etwas vorzuspielen und ihr Vertrauen zu erschleichen. „Romance Scamming“ nennt sich diese Form des Betrugs, die nicht nur mit materiellen Verlusten sondern häufig auch mit schweren persönlichen Enttäuschungen einhergeht. Die Ermittlungen nach den Drahtziehern gestalten sich laut Polizei schwierig. Aber es gibt effektive Mittel der Vorbeugung.

Auch am Hochrhein gibt es Opfer

Zwei Fälle auf deutscher und Schweizer Seite zeigten jüngst, dass der Betrug im weltweiten Netz mehr als nur eine abstrakte Bedrohung ist.

Im ersten Fall wurde eine 79 Jahre alte Seniorin aus dem Landkreis Waldshut ist Mitte Januar von einem skrupellosen Betrüger insgesamt um eine sechsstellige Summe betrogen, die sie ihm in gutem Glauben im Verlauf mehrerer Wochen überwiesen hat. Als die 79-Jährige schließlich die Polizei einschaltete, war das Geld weg. Es war auf andere Konten transferiert worden.

Fast zeitgleich wurde auch im benachbarten Kanton Schaffhausen ein ähnlicher Fall bekannt. Hier ergaunerte ein „Romance-Scammer“ unter Vorspiegelung großer Gefühle von seinem Opfer mehr als 20.000 Franken. Skeptisch wurde die Frau erst, als ihr Gegenüber plötzlich weitere 18.000 Franken erbat.

Ermittlungen gestalten sich schwierig

Hinter „Romance Scamming„ stecken häufig überaus professionelle Strukturen, mit denen Identitäten erfunden oder verschleiert werden. Sogar beim Transfer von Geld, das Opfer in guter Absicht überweisen, gibt es eingespielte Strukturen. „Die Betrüger bedienen sich auch sogenannter Finanzagenten. Das sind hier lebende Bürger, die über ihr Konto die ergaunerten Gelder ins Ausland weiter transferieren“, schildert Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizei Waldshut-Tiengen. All das gestalte die Ermittlung in solchen Fällen schwierig.

Hinzu kommt der Faktor Scham – auch Angst vor der Reaktion des Umfelds. Dies führe dazu, dass „RomanceScamming„ häufig einfach nicht aktenkundig werde. Im Zeitraum 2014 bis 2019 wurde im Kreis Waldshut lediglich ein Fall angezeigt. Der Fall von Mitte Januar ist noch nicht in der Statistik erfasst.

Albicker empfiehlt in jedem Fall ein gesundes Maß an Misstrauen – bei allen Gefühlen, die im Spiel sein mögen. „Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen.“ Und als Faustregel lässt sich immer zugrunde legen: Angebote, die unglaublich klingen, sind es in der Regel auch. Das gelte für die Partnersuche ebenso wie beim Wohnungsmarkt.

Wenn die Internetbekanntschaft mit Geld- oder anderen Hilfsforderungen daherkommt, sollten die Alarmglocken schrillen – erst recht, wenn man sich noch nie persönlich getroffen hat. | Bild: Robert Günther

So kann man sich schützen

Die Polizei rät bei Internet-Bekanntschaften generell zur Vorsicht, erst recht, wenn es schnell auf eine persönliche oder gar intime Ebene geht. Hellhörig werden sollte man grundsätzlich bei allzu verlockenden Versprechungen, die überraschend oder überrumpelnd daherkommen.

Tatsächlich kann es bereits erste Anhaltspunkte bieten, wenn man den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz „Scammer“ bei einer Suchmaschine eingibt, so Albicker: „Falls Sie ein Bild mitgeschickt bekommen haben, können Sie mithilfe der umgekehrten Bildersuche zusätzliche Informationen zu dem Bild erhalten.“ So lässt sich zum Beispiel herausfinden, ob es sich bei der gezeigten Person zum Beispiel um ein Model oder einen anderen Internetnutzer handelt.

Es ist außerdem sinnvoll, für Online-Kontaktbörsen oder für den digitalen Schriftverkehr mit einem Unbekannten eine alternative E-Mail-Adresse zu benutzen. So lässt sich verhindern, dass im Fall eines Betrugs der Hauptmailaccount gelöscht werden muss.

Woran erkenne ich ein falsches Profil

Nach Erkenntnissen der Polizei gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die einen Nutzer skeptisch machen sollte, wenn er oder sie damit in den einschlägigen Netzwerken in Berührung kommt:

Die Kontaktaufnahme Über Netzwerke oder Dating-Seiten kommen Scammer an Mailadressen. Eine knappe Mail in englischer Sprache mit einer Einladung zum Chat dient als Lockmittel. „Da die Betrüger oft mit deutschen Mailadressen arbeiten, ist selten ersichtlich, dass sich hinter den netten Zeilen ein Scammer verbirgt“, sagt Albicker. Von Chat-Pseudonymen mit ungewöhnlichen Zeichen (z.B. Prozentzeichen) sollte grundsätzlich die Finger gelassen werden, weil diese häufig mit ihren Nachrichten Software versenden, die dem Computer schaden kann. Sprache Die Betrüger kommunizieren meistens in gutem Englisch. Insider gehen davon aus, dass rund 95 Prozent der englisch sprechenden Kontakte auf deutschen Dating-Seiten Romance- oder Love-Scammer sind. Allerdings gebe es laut Polizei auch viele, die perfekt Deutsch sprechen. Bilder Weibliche Scammer locken ihre Opfer bevorzugt mit aufreizenden Fotos, auf denen sie oft leicht bekleidet zu sehen sind. Männer benutzen häufig Fotos von uniformierten Männern. Freilich zeigen die Motive in der Regel nicht das tatsächliche Gegenüber. Inhalt der Mails „Scammer überhäufen ihre Opfer schon nach dem ersten Kontakt mit ellenlangen Briefen voller schwülstiger Liebesschwüre“, beschreibt es Mathias Albicker. Die Schreiben seien mit überbordenden Liebeserklärungen und Liebesbekundungen gespickt, die schlicht übertrieben wirken. Aber es geht auch anders: Eine andere Masche geht in Richtung Seriosität, um das Interesse zu wecken. Dabei werden die Opfer gezielt nach Hobbys, religiösen oder politischen Überzeugungen oder den generellen Lebensumständen ausgefragt. Es wird schnell ein enges Verhältnis erzeugt: „Die Scammer bezeichnen ihre neuen Partner schon bald als „Ehemann“ oder „Ehefrau“ und schmieden Heiratspläne.“ In diesem Zusammenhang kommen dann auch in der Regel Themen wie ein Visum oder Finanzen ins Gespräch. Thema Geld oder Visum Es gibt viele Gründe, das Opfer um Geld zu bitten. Weigert es sich, Geld zu schicken, finden Betrüger andere Wege. Gefälschte Schecks, die in Deutschland eingezahlt werden sollen, gehören dazu. Momentan sehr stark ausgeprägt ist der Wunsch nach einer Einladung nach Deutschland. Teilweise geht es auch um die Bitte, Päckchen oder dergleichen stellvertretend für sein Gegenüber zu versenden. Besonders dreiste Scammer beginnen im Zuge mit der Hochzeitsplanung auch bereits ein gemeinsames Konto zu planen. Verbindungen in entlegene Teile der Welt Es werden vielfältige Gründe dafür angegeben, aber in den meisten Scamming-Fällen kommt irgendwann eine Verbindung in ein westafrikanisches Land, nach Russland, Südostasien oder Südamerika zur Sprache. Das könne bei Männern laut Albicker eine angebliche Geschäftsreise sein oder mit familiären Problemen zusammenhängen. Weibliche Scammer geben derweil häufig an, in einer dieser Gegenden zu leben.

Was tun, wenn ich Opfer wurde?

Nicht auf Forderungen eingehen: Die Polizei empfiehlt, niemals Geld zu überweisen oder Schecks einzulösen oder anderweitige Gefälligkeiten zu übernehmen. Geleistete Zahlungen sollten schnellstens rückgängig gemacht werden.

Kontakt beenden: Es sollten keine Mails oder Anrufe eines Scammers beantwortet werden.

Anzeige erstatten: Kontaktaufnahmen oder auch absurde Mails sind nicht strafbar. Wenn aber finanzieller Schaden entstanden ist oder zum Beispiel Kopien von Ausweispapieren übersandt wurden, sollte man bei der Polizei Strafanzeige wegen Betruges erstatten, rät Albicker.