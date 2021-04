Region vor 46 Minuten

Die Polizei warnt: Betrügerische SMS mit einer angeblichen Paketlieferung nehmen zu

Eine neue Betrugsmasche macht auch in Südbaden die Runde: Per SMS wird die Lieferung eines Pakets angekündigt, gleichzeitig aber Daten abgefragt. Wer darauf reagiert, läuft Gefahr, dass sein Mobiltelefon ausspioniert wird. Davor warnen unter anderem die Polizeipräsidien Konstanz und Freiburg in Pressemitteilungen.