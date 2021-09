Frick vor 1 Stunde

Tote Geschwister in Frick: Staatsanwaltschaft schließt Tatbeteiligung Dritter aus

Die Geschwister, die am frühen Dienstagmorgen von ihren Eltern tot in der gemeinsamen Wohnung in Frick aufgefunden wurden, sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Eine Dritteinwirkung wird gestützt auf die vorliegenden Erkenntnisse ausgeschlossen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Aargau jetzt mitteilt.