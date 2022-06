Neue Hinweise zu dem Fall der im Südschwarzwald vermissten Wanderin erhoffen sich die Ermittler nun durch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Ein Fernsehteam drehte im März in Todtmoos und in dessen Umgebung. Der Beitrag zum Fall Scarlett wird nun am Mittwoch, 29. Juni, ausgestrahlt werden.

Der Vermisstenfall

Die Polizei informiert aktuell über den Fall wie folgt: Seit Donnerstag, 10. September 2020, wird eine damals 26-jährige Frau aus Bad Lippspringe/Nordrhein-Westfalen im Südschwarzwald vermisst. Sie brach an diesem Morgen zur letzten Etappe des Schluchtensteigs von Todtmoos nach Wehr auf. Aufnahmen zeigten sie noch beim Einkaufen in einem örtlichen Supermarkt.

Danach schlug sie den Weg in Richtung Einstieg zum Schluchtensteig ein. Dann verlor sich ihre Spur. Neben einer Öffentlichkeitsfahndung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen starke Kräfte der Polizei, Bergwacht und Feuerwehr sowie Hundestaffeln, Hubschrauber und Drohnen eingesetzt waren.

Ermittlungen bleiben bislang ergebnislos

Zahlreiche Zeugen sind befragt worden. Auf Basis der Aussagen und der vorliegenden Handy-Daten kann laut Polizei die Reise der jungen Frau bis zum Zeitpunkt des Verschwindens nahezu nahtlos nachvollzogen werden. Es gibt bislang keine Hinweise, dass sie ihr Ziel, die Ortschaft Wehr, erreicht hat, so die Polizei.

Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung wird am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 20.15 Uhr, über den Fernsehsender ZDF ein Beitrag über diesen Vermisstenfall in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY – ungelöst“ gesendet werden. Die Kriminalpolizei erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse. Ein Hinweistelefon wird geschaltet werden, wie die Polizei informiert.

Seit dem Verschwinden der jungen Frau im Südschwarzwald berichtet der SÜDKURIER fortlaufend über neue Entwicklungen: