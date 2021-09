Fast ein Jahr ist vergangen, als die damals 26-Jährige Wanderin aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen im Südschwarzwald als vermisst gemeldet wurde. Die versierte Wanderin wollte die letzte Etappe des Schluchtensteiges von Todtmoos durch das Wehratal nach Wehr wandern. Am 10. September 2020 verlor sich ihre Spur in Todtmoos. Aufwendige Suchaktionen von Polizei und Bergwacht bislang erfolglos geblieben und auch private Suchgruppen durchkämmten immer wieder das Gelände.

Staatsanwalt bestätigt Ermittlungen

Nun hat die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte Erster Staatsanwalt Michael Blozik, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen auf Anfrage am Montag. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER wies Blozik darauf hin, dass das Verfahren der Todesermittlung im Fall der vermissten Wanderin allerdings nicht aufgrund von Hinweisen auf ein Verbrechen eingeleitet wurde, sondern aufgrund einer Anzeige. Weitere Informationen zu den Hintergründen kündigte Blozik für Dienstag, 7. September, an. Dann will die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen in einer Presseinformation weitere Details zu dem nun eingeleiteten Verfahren bekanntgeben.

Private Suchaktion: Regelmäßig noch suchen private Suchgruppen nach der seit September 2020 vermissten Wanderin Scarlett S. Hierbei ist besonders im steilen Wehratal zwischen Todtmoos und Wehr besondere Vorsicht geboten. (Archivbild) | Bild: Hansi Brand (privat)

Zuletzt hatte die Polizei Paderborn im Fall der vermissten Wanderin ermittelt. Sprecherin Corinna Koptik verweist nun auf Anfrage des SÜDKURIER für weitere Details auf die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Im Mai 2021 hatte ein Paderborner Polizeisprecher erklärt, dass es noch vereinzelt Hinweise geben würde, „die dann gesichtet, bewertet und gegebenenfalls durch ergänzende Ermittlungen überprüft werden“. Zum damaligen Zeitpunkt hätten jedoch keine konkreten Ansatzpunkte für zielgerichtete Maßnahmen vorgelegen.

