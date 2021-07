Mehr als 132.000 Impfdosen wurden bislang im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tiengen und in den Praxen der niedergelassenen Ärzte im Landkreis Waldshut verimpft. Doch es könnten noch deutlich mehr sein, es gibt genügend Impfstoff, und es müssten deutlich mehr sein, wie der Mediziner und Pandemiebeauftragte des Landkreises, Olaf Böttcher aus Rickenbach, gegenüber den Medien erklärte. Nur wenn zügig weiter geimpft werde, könne die Herdenimmunität erreicht (80 Prozent der Bevölkerung) und eine vierte Welle abgewendet werden. Viele Impfschwänzer, also Menschen, die freiwillig auf den zweiten Pieks verzichten, gebe es im Landkreis Waldshut nicht.

Um das Tempo zu erhöhen, hat die Waldshuter Kreisbehörde ein Bündel an Maßnahmen aufgelegt. Landrat Martin Kistler: „Wir wollen niederschwelliger werden.“ Dazu hat der Landkreis eine eigene Terminhotline (07751/865151) und eine eigene Internetplattform für Impfwillige eingerichtet. Im Kreisimpfzentrum gibt es seit dem 28. Juni 2021 sogenannte Spontantage. Das heißt, jeder der sich impfen lassen möchte, kann ohne Voranmeldung von 9 bis 13 Uhr in die Stadthalle nach Tiengen kommen.

Interessierte können Impftermine jetzt direkt über die Seite des Landkreises Waldshut buchen (www.terminland.de/landkreis-waldshut/). Dort gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. | Bild: Völk, Melanie

Vor allem aber wurden die Wartezeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Impftermin stark verkürzt. So erhalten Interessierte im Kreisimpfzentrum in Tiengen künftig Erst- und Zweiimpfungen mit Biontech im Abstand von drei Wochen (bislang sechs Wochen). Bei den sogenannten Kreuzimpfungen, also erste Impfdosis mit Astrazenca, die zwei Dosis mit Biontech oder Moderna, verkürzt sich der Abstand auf vier Wochen (bislang acht bis zwölf Wochen). Zudem hat das Landratsamt einen Flyer in neun Sprachen aufgelegt, der an Gemeinden, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und die Caritas versandt wurde, um gezielt ausländische Mitbürger zu erreichen, wie Kistler erklärt.

Impftermin für alle ab Zwölf

Da über die offizielle Plattform derzeit nur Termin für Jugendliche ab 16 Jahren vergeben werden, habe sich seine Behörde zudem gezielt an alle Schulen im Landkreis gewandt, um dort auch für das Impfen ab Zwölf zu werben. In Bad Säckingen haben die Beruflichen Schulen das Angebot aufgegriffen und Klassenzimmer in ein kleines Impfzentrum verwandelt. Mitarbeiter des mobilen Impfteams hab so an einem Vormittag 54 Jugendliche geimpft. Und zu guter Letzt „habe ich mit dem jeweiligen Bürgermeister alle Vereine in den Kommunen in unserem Landkreis gezielt angeschrieben“. Schließen seien Vereine besonders stark von den Einschränkungen durch die Pandemie getroffen gewesen.

Das Angebot, auch allen Kindern ab zwölf Jahren das Impfen zu ermöglichen, „ist auf eine gute Resonanz gestoßen“, erklärt Landrat Martin Kistler. Und der Mediziner Olaf Böttcher wirbt nachdrücklich für das Impfen von Kindern: „Ich bin ohne Wenn und Aber für das Impfen von Kindern ab dem zwölften Lebensjahr.“

Die Impfquote im Landkreis Waldshut Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tiengen wurden laut Landrat Martin Kistler bislang 81.590 Dosen verimpft, 48.435 Erst- und 33.155 Zweitimpfungen (Stand 5. Juli 2021). Hinzu kommen noch 31.000 Erst- und 20.000 Zweitimpfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte im Landkreis Waldshut. Das macht in Summe mehr als 132.000 Impfungen. Zum Stichtag 20. Juni 2021 hätten 44,3 Prozent der Kreisbevölkerung eine Erst- und 28 Prozent eine Zweitimpfung erhalten. Die gut 130.000 Impfdosen, die bis dato im Landkreis verimpft wurden, gingen nicht ausschließlich nur an Kreisbürger, sondern auch an Menschen, die von außerhalb zum Impfen ins KIZ gekommen seien.

Deshalb werde der Impfstoff seit ein paar Tagen auch gezielt Schulen angeboten. Böttcher verweist in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung in Großbritannien. Dort seien aktuell etwa 160.000 Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das Impfen von Kindern sei auch mit Blick auf eine Normalisierung des Schulbetriebs und das Erreichen der Herdenimmunität wichtig, unterstreicht Böttcher.

Sogenannte Impfschwänzer, also Bürger, die nach der Erstimpfung bewusst auf die notwendige Zweitimpfung verzichten und so einen bereits vereinbarten Impftermin verstreichen lassen, gebe ist im Landkreis Waldshut im größeren Stil nicht. Solche Fälle habe es im Kreisimpfzentrum in Tiengen durchaus schon gegeben, aber dafür gebe es dann eine Springer- und Nachrückeliste, um keinen Impfstoff wegwerfen zu müssen. Auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte im Landkreis Waldshut gebe es im Prinzip keine Impfschwänzer, so Olaf Böttcher. Was es aber schon gebe, so der Rickenbacher Mediziner, seine Fälle, bei denen sich Impfinteressierte an mehreren Stellen um Termine bemühen und bei mehreren Zusagen die nicht benötigen Termine nicht absagen.

Die aktuellen Empfehlungen der Impfkommission Impfen mit Biontech Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt (Stand 1. Juli 2021) die zeitlichen Abstände zwischen Erst- und Zweiimpfung zu verkürzen. Deshalb erhalten Interessierte im Kreisimpfzentrum in Tiengen künftig Erst- und Zweitimpfungen mit Biontech im Abstand von drei Wochen. Impfberechtig, so erklärt das Landratsamt Waldshut, „sind alle Personen ab zwölf Jahren“. Impfen mit Astrazeneca Die Stiko empfiehlt nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca als zweite Dosis einen mRNA-Wirkstoff von Biontech oder Moderna, also eine sogenannte Kreuzimpfung. Statt bislang acht bis zwölf Wochen beträgt der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung jetzt nur noch vier Wochen. Unabhängig von der Stiko-Empfehlung seinen im Kreisimpfzentrum schon bislang Kreuzimpfungen mit Astrazeneca und Biontech angeboten worden, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Impfen ohne Anmeldung Laut Landratsamt Waldshut sind Impftermine für eine Erstimpfung mit Astrazeneca im Kreisimpfzentrum weiterhin möglich von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr. Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass. Vorverlegen in Impfterminen Wie das Landratsamt schreibt, können alle Bürger, die ihren Zweitimpftermin mit Biontech vorverlegen oder eine Kreuzimpfung erhalten wollen, über das Kreisimpfportal (www.terminland.de/landkreis-waldshut) oder über die Corona-Hotline des Landkreises unter Telefon 07751/865151 einen neuen Zweitimpftermin buchen. Impftermine direkt buchen Termine im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Tiengen können dirket über das Landratsamt Waldshut gebucht werden. Und zwar online ( www.terminland.de/landkreis-waldshut ) oder telefonisch bei der Corona-Hotline des Landreises unter 07751/865151.

Strafen für Impfschwänzer hält Olaf Böttcher für „völligen Quatsch“. Eine Meinung, die Landrat Martin Kistler inhaltlich teilt. Der Landrat: „Wir müssen aus gesellschaftlicher Verantwortung um das Impfen werben.“ Und Böttcher ergänzt: „Wir müssen die Menschen motivieren, überzeugen, aber nicht zwingen.“ Gleichwohl sind sich beide in einem weiteren Punkt einig: Das Impfen muss jetzt passieren und nicht erst nach den Sommerferien, um eine mögliche vierte Welle zu vermeiden. Kistler: „Im September ist es zu spät.“

Deutliche Kritik an der Politik

Nicht hilfreich seien dabei die ständig neuen Regelung, fasst Olaf Böttcher die Stimmung unter den Ärzten zusammen und dann noch nachzulegen: „Die Politik macht uns das Leben zu Hölle.“ Was heute gelte, könne schon morgen wieder passé sein. Da müsse man sich über einen nachlassenden Impfwillen nicht wundern. Alles in allem sei zwischenzeitlich „alles sehr mühsam“. Böttcher: „Manche Praxen haben die Nase voll.“ Und nicht nur das: Die Kühlschränke der Arztpraxen im Landkreis Waldshut mit Astrazeneca seien voll. Auch „wenn wir bislang noch keine einzige Ampulle wegwerfen mussten, wird der Tag X kommen, an dem das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist“.