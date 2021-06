Kreis Waldshut vor 2 Stunden

KIZ Tiengen: Vollständige Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 vor den Sommerferien

Das Kreisimpfzentrum in Tiengen bietet Impftermine für Kinder und Jugendliche ab 12 am 1., 2. und 5. Juli an.